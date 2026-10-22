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Amor y Sexo

La manicura que necesitas conocer si tienes una vida sexual activa

Descubre qué es la femme manicure, la tendencia de uñas que combina estilo y comodidad durante el sexo, y por qué podrías querer probarla.

Octubre 22, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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La manicura que necesitas conocer si tienes una vida sexual activa

Getty Images

Cada temporada nos trae un sinfín de nuevas manicuras espectaculares. Últimamente hemos sido testigos de cómo las milky nails se han apoderado del mundo de belleza, aunque las uñas mal pintadas también han comenzado a ganar terreno debido a que no todas las tendencias de uñas tienen que ver únicamente con la estética. De hecho, si eres una mujer sexualmente activa, te interesará saber que existe una manicura que combina estilo, comodidad y practicidad en la intimidad, y que probablemente querrás probar en tu próxima visita al salón.

¿Qué tiene que ver una manicura con tener sexo? Cuando pensamos en nuestro próximo diseño de uñas, normalmente nos concentramos en elegir el color perfecto, la forma más favorecedora o el diseño que llevaremos durante las siguientes semanas. Sin embargo, hay un detalle que pocas veces consideramos: cómo nuestras uñas pueden influir en nuestra vida sexual. Es aquí donde entra la femme manicure, te explicamos qué es y cómo pedirla en el salón.

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La manicura que necesitas conocer si tienes una vida sexual activa

¿Qué es la femme manicure, también conocida como queer manicure o lesbian manicure? Se trata de un diseño que se centra en lucir algunas uñas más cortas que las demás, usualmente las de los dedos índice y medio. Y te preguntarás, ¿cuál es el objetivo? Mantener la estética de una manicura larga mientras se facilita el contacto íntimo con los dedos.

Esta práctica comenzó en la comunidad de mujeres queer y lesbianas, donde se ha utilizado como una solución práctica para lucir un buen manicure y, en otros contextos, también como una forma de expresión personal. Sin embargo, no es exclusiva de ninguna orientación sexual.

¿Por qué esta manicura puede ser más cómoda durante el sexo?

Es común que las uñas muy largas o puntiagudas puedan generar malestar o pequeños rasguños durante la estimulación manual, especialmente en zonas muy sensibles, como la vulva o la vagina. Por eso, la idea es mantener las uñas de los dedos que se utilizan durante la intimidad cortas, suaves y bien limadas.

Cómo llevar la femme manicure sin sacrificar tu estilo

No tienes que hacer tu estilo a un lado para llevar la femme manicure. De hecho, esta tendencia se puede adaptar a cualquier diseño de uñas. Lo único que debes hacer es optar por una longitud más corta en el índice y el medio. Lo único que sí debes de tomar en cuenta es que las uñas cortas deben lleva bordes redondeados y suaves, sin decoraciones en relieve que puedan causar molestias.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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