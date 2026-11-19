El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, pues se propaga principalmente mediante el contacto íntimo de piel con piel durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales.

Es por esta razón que si tú fuiste diagnosticada con VPH, es muy probable que hayas contagiado a tu pareja, o viceversa, y por otra parte, no debes olvidar que el hecho de no presentar síntomas, no significa que el riesgo de contagio sea inexistente, pues se puede contagiar aunque no haya verrugas visibles.

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¿Por qué una persona puede tener VPH y su pareja no contagiarse?

Aunque el virus puede transmitirse con facilidad mediante el contacto íntimo, no todas las exposiciones producen una infección detectable. Existen varios factores que pueden explicar por qué una persona tiene VPH y la otra no presenta evidencia del virus:

Respuesta del sistema inmunológico: las defensas del organismo pueden controlar la infección hasta hacer que el virus sea indetectable. Sin embargo, esto no permite asegurar que nunca hubo transmisión.

las defensas del organismo pueden controlar la infección hasta hacer que el virus sea indetectable. Sin embargo, esto no permite asegurar que nunca hubo transmisión. Exposición sin infección detectable: aunque exista contacto con una zona infectada, no necesariamente se establecerá una infección que pueda identificarse posteriormente.

aunque exista contacto con una zona infectada, no necesariamente se establecerá una infección que pueda identificarse posteriormente. Vacunación previa: las personas vacunadas tienen protección frente a determinados tipos de VPH, aunque la vacuna no cubre todos los existentes ni elimina una infección que ya está presente.

las personas vacunadas tienen protección frente a determinados tipos de VPH, aunque la vacuna no cubre todos los existentes ni elimina una infección que ya está presente. Diferencias individuales: la respuesta inmunológica y otros factores pueden influir en la adquisición y persistencia del virus.



Por tanto, es posible que una persona tenga una prueba positiva y su pareja nunca obtenga un resultado positivo. No obstante, no existe una manera de garantizar que el contagio no ocurrirá.

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¿Es posible tener VPH y nunca contagiar a tu pareja? Getty Images

Si tengo VPH, ¿significa que mi pareja también lo tiene?

No necesariamente, aunque las parejas pueden haber estado expuestas al mismo tipo de VPH, no siempre ambas desarrollan una infección detectable, además, un resultado positivo no permite saber cuándo se adquirió el virus ni quién lo transmitió, ya que puede permanecer sin síntomas durante meses o años.

Por ello, detectarlo dentro de una relación estable no significa necesariamente que haya existido una infidelidad o que el contagio sea reciente.