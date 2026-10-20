¿Cómo son las primeras señales del VPH en las mujeres?

La transmisión del Virus del Papiloma Humano (VPH) es mucho más común de lo que imaginas, pero lo que pocas personas saben es que puedes tenerlo durante meses o incluso años sin darte cuenta. Y es que una de las características de esta infección es que suele ser silenciosa: puedes contraer el virus sin experimentar molestias, desarrollar verrugas ni presentar ninguna señal que te haga sospechar de su presencia. Por eso, cuando finalmente descubres que tienes VPH, no siempre es posible determinar cuándo ocurrió el contagio ni quién te transmitió el virus.

Por eso, cuando aparece una pequeña bolita en la zona íntima, notas algo diferente en tu piel o recibes un resultado anormal en una revisión ginecológica, es normal que comiencen a surgir muchas preguntas. ¿Será una verruga genital? ¿Cómo puedo saber si tengo VPH? ¿Existen síntomas que aparecen antes que otros?

Si bien las verrugas genitales son una de las señales más claras de la presencia de VPH en el organismo, no todas las mujeres que contraen el virus llegan a desarrollarlas. Entonces, ¿cuáles son las primeras señales del VPH en las mujeres y cómo puedes identificarlas?

¿Cuáles son las primeras señales del VPH en las mujeres?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de las personas que contraen VPH nunca presentan síntomas ni problemas de salud relacionados con el virus. Esto significa que la primera señal del VPH podría ser, precisamente, no tener ninguna señal visible. De hecho, muchas mujeres descubren que tienen una infección por VPH después de realizarse su papanicolaou de forma regular, sin necesariamente haber experimentado molestias previamente.

Pero esto no siempre sucede de esta forma, existen otros tipos de virus que pueden provocar verrugas genitales, mientras que otros incluso pueden causar cambios en las células del cuello uterino que generalmente no producen síntomas en sus primeras etapas.

Estas son algunas de las primeras señales que podrías experimentar si te contagiaste de VPH:

1. Pequeñas verrugas en la zona íntima

Una de las manifestaciones más reconocibles de ciertos tipos de VPH es la aparición de verrugas genitales. Su color puede ser rosado, ligeramente más oscuro o incluso del mismo tono que tu piel. Por su parte, su superficie puede ser irregular, asemejarse a una pequeña coliflor o incluso ser completamente lisa. En ocasiones aparecen agrupadas, pero también pueden presentarse de manera individual.

2. Comezón o molestias alrededor de las verrugas

Aunque muchas verrugas genitales no provocan dolor, algunas mujeres pueden experimentar comezón, irritación o molestias en la zona donde aparecen, que puede ser en la vulva, alrededor de la entrada vaginal y en la zona cercana al ano.

3. Cambios en las células del cuello uterino

Estas alteraciones únicamente las puedes detectar mediante estudios de detección, como el Papanicolaou, que busca cambios celulares, y las pruebas de VPH, que detectan determinados tipos del virus. Por eso, no tener síntomas no significa necesariamente que no tengas VPH.

4. Sangrado inusual o después de tener relaciones sexuales

Aunque el sangrado vaginal no es una manifestación típica de una infección reciente por VPH, es una señal que no debes ignorar, pues el cáncer cervicouterino en etapas más avanzadas puede provocar sangrado vaginal anormal, incluso después de tener relaciones sexuales.

¿Cuánto tiempo puede permanecer el VPH sin dar síntomas?

El VPH puede permanecer sin provocar síntomas durante meses o años y, en algunos casos, una infección adquirida mucho tiempo atrás puede volver a detectarse incluso décadas después. Sin embargo, esto no significa que todas las personas vivirán con el virus durante tanto tiempo. De hecho, aproximadamente 9 de cada 10 infecciones por VPH desaparecen o dejan de ser detectables durante los primeros dos años, gracias a la respuesta del sistema inmunitario.