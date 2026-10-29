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virus del papiloma humano en hombres

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Wellness
Uno de cada tres hombres tiene el virus del papiloma humano: ¿a qué edad es más común ser portador?
El VPH también afecta a los hombres. Descubre a qué edad es más frecuente, cómo se transmite y por qué muchos pueden tenerlo sin saberlo.
Octubre 29, 2026
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Gabriela Velasco Ceja