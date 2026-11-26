Este 28 de noviembre se abre el último portal del amor del año, una fecha simbólica para abrir el corazón, cerrar ciclos y soltar todo aquello que ya no tiene lugar en tu vida, permitiéndote recibir un amor que te valore, te elija y te honre.
No se trata de perseguir el amor ni de esperar que alguien más te complete, sino de reconocer tu propio valor, dejar de conformarte con menos de lo que mereces y abrirte a una relación en la que puedas ser tú misma, sin tener que rogar por atención, cariño o respeto.
Te podría interesar: ¿Qué efecto tienen los rituales espirituales en nuestro cerebro? Esto dice la psicología
¿Qué significa el portal del amor 28/11?
Los movimientos astrológicos, hacen de esta fecha un día mágico: Venus, el planeta del amor, los vínculos afectivos, la belleza y el placer, forma un sextil con Júpiter, considerado en astrología un símbolo de expansión, generosidad y oportunidades.
Esta combinación, se puede aprovechar para abrirse a nuevas relaciones, dejar atrás el miedo a enamorarse y recibir nuevas experiencias o fortalecer la relación de pareja a través de la complicidad, el cariño y la generosidad mutua
Por otra parte, la numerología también influye en esta energía, pues el 28 de noviembre de 2026 reúne simbolismos relacionados con los nuevos comienzos, la intuición y la renovación.
Mientras que el día 28 y el año 2026 se reducen al número 1, asociado con las oportunidades y los nuevos ciclos, el mes 11 representa la sensibilidad y el despertar espiritual.
Además, la suma de la fecha completa da como resultado el número 4, vinculado con la estabilidad y la construcción de relaciones duraderas.
Ritual del portal del amor 28/11 para atraer un nuevo romance
Si quieres aprovechar esta fecha como un momento de renovación emocional, puedes realizar un ritual sencillo en casa, donde estés tranquila y puedas conectar con tu amor propio.
Materiales:
- Una vela rosa, asociada simbólicamente con el amor y la ternura.
- Una hoja de papel y una pluma.
- Pétalos de rosas.
- Un cuarzo rosa, si tienes uno.
- Un recipiente pequeño.
Paso a paso:
- Antes de pedir un nuevo amor, dedica unos minutos a pensar en las relaciones y experiencias sentimentales que han marcado tu historia. Escribe en una hoja aquello que deseas dejar atrás: decepciones, resentimientos, expectativas poco realistas o patrones que ya no quieres repetir.
- Coloca la vela en un espacio tranquilo y enciéndela con cuidado. Mientras observas su luz, piensa en las cualidades que deseas encontrar en una futura pareja: respeto, reciprocidad, comunicación, confianza y estabilidad emocional.
- En otra hoja, escribe cómo te gustaría sentirte dentro de una relación. Puedes incluir frases como: «Estoy preparada para recibir un amor sano, recíproco y lleno de respeto» o «Dejo atrás lo que no me hace bien y me permito vivir nuevas experiencias».
- Cierra los ojos durante unos minutos e imagina una etapa sentimental en la que te sientas querida, valorada y en paz. Finalmente, agradece por las oportunidades que pueden llegar a tu vida y guarda la hoja con tus intenciones en un lugar especial.