Este 28 de noviembre se abre el último portal del amor del año, una fecha simbólica para abrir el corazón, cerrar ciclos y soltar todo aquello que ya no tiene lugar en tu vida, permitiéndote recibir un amor que te valore, te elija y te honre.

No se trata de perseguir el amor ni de esperar que alguien más te complete, sino de reconocer tu propio valor, dejar de conformarte con menos de lo que mereces y abrirte a una relación en la que puedas ser tú misma, sin tener que rogar por atención, cariño o respeto.

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¿Qué significa el portal del amor 28/11?

Los movimientos astrológicos, hacen de esta fecha un día mágico: Venus, el planeta del amor, los vínculos afectivos, la belleza y el placer, forma un sextil con Júpiter, considerado en astrología un símbolo de expansión, generosidad y oportunidades.

Esta combinación, se puede aprovechar para abrirse a nuevas relaciones, dejar atrás el miedo a enamorarse y recibir nuevas experiencias o fortalecer la relación de pareja a través de la complicidad, el cariño y la generosidad mutua

Por otra parte, la numerología también influye en esta energía, pues el 28 de noviembre de 2026 reúne simbolismos relacionados con los nuevos comienzos, la intuición y la renovación.

Mientras que el día 28 y el año 2026 se reducen al número 1, asociado con las oportunidades y los nuevos ciclos, el mes 11 representa la sensibilidad y el despertar espiritual.

Además, la suma de la fecha completa da como resultado el número 4, vinculado con la estabilidad y la construcción de relaciones duraderas.

Portal del amor 28/11: el ritual para atraer un nuevo romance y cerrar ciclos antes de 2027 Getty Images

Ritual del portal del amor 28/11 para atraer un nuevo romance

Si quieres aprovechar esta fecha como un momento de renovación emocional, puedes realizar un ritual sencillo en casa, donde estés tranquila y puedas conectar con tu amor propio.

Materiales:



Una vela rosa, asociada simbólicamente con el amor y la ternura.

Una hoja de papel y una pluma.

Pétalos de rosas.

Un cuarzo rosa, si tienes uno.

Un recipiente pequeño.

Paso a paso: