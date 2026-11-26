Una noche de domingo, atrapada entre notificaciones de correo sin responder, una entrega pendiente y esa opresión en el pecho clásica del burnout de inicio de semana, mi amiga Mariel hizo algo que no le había visto hacer: apagó el celular, encendió una vela y sacó un tarot que le habían regalado hacía meses.

Luego, acomodó tres cartas sobre la mesa de su sala y me dijo: “No busco que el universo me diga mágicamente qué va a pasar mañana”.

No, lo que buscaba en realidad en ese momento era apagar el ruido interior que sentía, respirar profundo y preguntarse qué sentía. Quería resetearse. Y fue esa escena la que, lejos de resultarme extravagante, se convirtió en mi objeto de estudio, porque hoy sé que esa práctica es la nueva manera de autocuidarse. Y es que ya no se trata solo de seguir una rutina de skincare de 10 pasos o madrugar a las seis de la mañana para hacer una clase de pilates. Hoy, la búsqueda de equilibrio toma un giro cósmico. Desde lecturas de tarot para fijar la intención del mes hasta baños de inmersión con sal marina o listas de manifestación durante la Luna nueva, la espiritualidad está redefiniéndose como una pausa consciente en medio del caos presente.

¿Qué es el cosmic reset y por qué se ha vuelto tan popular?

Pero esta fascinación no es una coincidencia ni una simple moda en redes sociales. De acuerdo con el 2026 Hobbies Trend Report, publicado en agosto de 2026 por Pinterest, el concepto de “cosmic reset” se posicionó como una de las búsquedas con mayor aceleración a nivel mundial.

Las búsquedas para aprender astrología (learn astrology) se dispararon un 733%, mientras que la curiosidad por los cristales y sus significados (crystals and meanings) aumentó un 606%. En paralelo, la demanda de tarots para principiantes creció un 558% e incluso las consultas sobre rituales con agua de Luna registraron un alza del 186%.

Sin embargo, ¿qué hay detrás de esta estética de velas, cuarzos, diarios de pasta dura y luz tenue? Más allá del indudable atractivo visual que inundó nuestros feeds, existe una profunda necesidad de estructura emocional y reconexión interna.

Mayte Juárez, psicóloga cognitiva de la Universidad del Valle de México, me dice que para dimensionar el verdadero alcance sociológico de esta tendencia basta con revisar la encuesta del Pew Research Center de 2025, donde se revela que el 30% de la población consulta la astrología, el tarot o a una lectora de fortuna al menos una vez al año.

“Sin embargo, cuando el foco se centra en las mujeres de 18 a 49 años, la cifra se eleva drásticamente al 46%. Lo más revelador de este informe es la motivación de las usuarias: un 20% de la población adulta encuestada afirmó practicar estas actividades sobre todo por diversión, curiosidad o exploración personal, en comparación con solo un 10% que lo hace esperando obtener predicciones absolutistas sobre su futuro”, explica.

¿Qué efecto tienen los rituales en nuestro cerebro?

Y desde su perspectiva y la de la neurociencia, este comportamiento tiene todo el sentido del mundo.

“Los rituales cumplen una función reguladora indispensable para nuestro sistema nervioso, que es la reducción drástica de la incertidumbre. Cuando el entorno exterior se percibe impredecible o desbordante, ejecutar una serie de acciones simbólicas, deliberadas y repetitivas ayuda al cerebro a recuperar una sensación directa de control sobre el momento presente”, dice Mayte. “Un ritual no funciona porque una carta adivine el destino, sino porque el acto de sentarte a observarla obliga a tu mente a salir del piloto automático. Actúa como un marco de procesamiento emocional donde puedes nombrar tus miedos, clarificar tus deseos y bajar el ritmo cardíaco”, sostiene Alberto Silva, experto en tarot psicoevolutivo por el Centro Latinoamericano de Psicología Holística, quien continúa: “En lugar de delegar el rumbo de nuestra vida a fuerzas invisibles, utilizamos el mito y el símbolo como un espejo psicológico para dialogar con nosotros mismos”.

Manifestar no es igual a esperar

Ahora bien, otro de los temas relevantes en este mundo astral son las afirmaciones, o ejercicios de manifestación, que nos proponen visualizar aquello que deseamos atraer. “Desde una nueva oportunidad profesional hasta mayor estabilidad económica o una etapa de cambio”, afirma Rogelio Echeverría, neuropsiquiatra del Hospital Ángeles del Pedregal.

“La idea resulta atractiva porque promete una sensación de control, como imaginar el futuro que queremos y confiar en que llegará. Una aproximación útil de eso sería que, si deseamos cambiar de trabajo, podemos escribir qué tipo de puesto buscamos, qué habilidades necesitamos desarrollar y cuál será nuestro siguiente paso”, señala.

Y es que visualizar un objetivo puede ayudarnos a aclarar qué queremos, y es ahí cuando la intención adquiere una dimensión práctica. “Es decir, debes acompañarla de decisiones, acciones y expectativas realistas. En otras palabras, podemos escribir nuestros deseos en un diario y, al mismo tiempo, enviar ese correo, pedir esa cita o comenzar el proyecto que llevamos semanas imaginando”, sugiere Rogelio.

Vale la pena recordar que el autocuidado no necesita convertirse en una lista de compras. No hace falta adquirir un kit de cristales, un tarot específico o productos para cada fase lunar para crear un momento propio. Un cuaderno, una bebida caliente o unos minutos de silencio pueden cumplir la misma función de marcar una pausa.

Cómo hacer tu propio cosmic reset en tres pasos

Así que si sientes que el ritmo acelerado te rebasa y quieres integrar tu propio cosmic reset sin complicarte la vida ni convertirte en una experta en astrología, puedes comenzar con estos tres pasos accesibles que los expertos en el tema nos ofrecen:

1. Crea un umbral físico de desconexión

Asigna un espacio y un momento específico de la semana donde el teléfono quede en otra habitación. Encender una vela o quemar incienso actúa como ancla sensorial que le avisa a tu cerebro que el tiempo de producción ha terminado y comenzó el tiempo de descanso.

2. Practica la escritura intuitiva (journaling)

No necesitas adivinar el futuro. Utiliza una sola carta de tarot, una frase inspiradora o la fase lunar actual como pretexto para escribir. Pregúntate qué situación necesita más claridad en tu vida hoy y qué carga estás lista para soltar.

3. Establece una intención clara

Cierra tu pequeña pausa definiendo una sola palabra que guíe tu actitud para los próximos días (por ejemplo: paciencia, límites o enfoque). A fin de cuentas, no hace falta aprenderse la carta astral de memoria ni culpar a Mercurio retrógrado por un tropiezo laboral para disfrutar de los beneficios de este movimiento. La magia real del cosmic reset no habita en lo sobrenatural, sino en la intención con la que decides habitar tu presente.

En una sociedad que mide con tanta frecuencia tu valor por la productividad, regalarte 15 minutos de silencio y reflexión es, sin duda, el acto de autocuidado más revolucionario de todos en la actualidad.