Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

¿Un hombre puede transmitir VPH aunque no tenga verrugas genitales?

¿Un hombre puede transmitir VPH sin tener verrugas genitales? Descubre cómo ocurre el contagio, cómo detectar el virus y qué hacer para protegerte.

Noviembre 04, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
un-hombre-puede-transmitir-vph-sin-tener-verrugas.jpg

¿Un hombre puede transmitir VPH aunque no tenga verrugas genitales?

Getty Images

El virus del papiloma humano (VPH) también afecta a los hombres y, aunque puede adquirirse a cualquier edad después de comenzar la actividad sexual, un estudio publicado en The Lancet Global Health en 2023 reveló que entre los 25 y los 29 años se registra la mayor prevalencia de infección genital por VPH en hombres. La investigación también encontró que aproximadamente uno de cada tres hombres mayores de 15 años tiene una infección genital por algún tipo de VPH, aunque muchos no lo saben debido a la ausencia de síntomas. Y es que, a diferencia de las pruebas que se utilizan para detectar el VPH y las alteraciones celulares del cuello uterino en las mujeres, en los hombres no existe una prueba de detección rutinaria recomendada para identificar el virus.

También debes saber que muchos hombres que contraen esta infección de transmisión sexual no presentan señales físicas en la zona genital, como verrugas. Sin embargo, es importante mencionar que la ausencia de verrugas genitales no significa que un hombre esté libre del virus del papiloma humano.

sali-positiva-a-vph-virus-papiloma-humano-ahora-que-hago.jpg
Wellness
Lugares del cuerpo femenino donde pueden aparecer verrugas por VPH
El VPH es la infección de transmisión sexual más peligrosa para las mujeres si no se atiende a tiempo
Septiembre 16, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Amor y Sexo
Cómo saber si un hombre es portador de papiloma humano
Marzo 08, 2024
Wellness
¿Puede un hombre contagiarte el virus del papiloma humano años después de haberse infectado?
Octubre 07, 2026
Wellness
Salí positivo a VPH, ahora ¿qué hago?
Agosto 07, 2023

¿Un hombre puede transmitir VPH aunque no tenga verrugas genitales?

Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, muchas veces pensamos que deben existir señales evidentes para sospechar que algo no está bien. Sin embargo, con el virus del papiloma humano (VPH) las cosas funcionan de manera diferente. Un hombre puede tener una apariencia genital completamente normal, no sentir molestias y llevar una vida sexual activa sin saber que tiene el virus. Pero la ausencia de verrugas no es un indicador de que esté libre de VPH; es posible tener la infección, no presentar ningún síntoma y aun así transmitirla a su pareja.

¿A qué se debe? A que el virus se transmite principalmente por medio del contacto íntimo de piel con piel durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. A diferencia de lo que muchas personas creen, no es necesario que existan lesiones visibles para que ocurra la transmisión. Además, es importante entender que no todos los tipos de VPH provocan verrugas. Existen más de 200 tipos de virus del papiloma humano, y algunos de ellos pueden infectar la zona genital sin producir cambios que puedan observarse a simple vista.

¿Cómo saber si un hombre tiene VPH si no tiene verrugas?

A diferencia de lo que ocurre con las mujeres, para quienes existen pruebas específicas de detección del VPH en el cuello uterino, actualmente no se recomienda ninguna prueba rutinaria para identificar el virus en hombres que no presentan síntomas. Esto significa que un hombre puede tener VPH sin saberlo, incluso si sus genitales tienen una apariencia completamente normal.

Aunque existen estudios como la PCR, que permite detectar material genético del virus en determinadas muestras, su uso no está recomendado como método de detección rutinaria en hombres sin síntomas. También existen procedimientos como la peneoscopia, que permite examinar con mayor detalle posibles lesiones en el pene, o la biopsia, que consiste en analizar una pequeña muestra de tejido cuando existe alguna lesión sospechosa.

Sin embargo, ninguno de estos procedimientos puede garantizar que un hombre esté completamente libre del virus del papiloma humano, especialmente si no presenta señales visibles.

Algunas cosas que no sabías sobre el VPH.jpg

Algunas cosas que no sabías sobre el VPH

Getty images

vph VPH en hombres sin síntomas cómo saber si tengo vph cómo saber si un hombre tiene VPH
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
Te sugerimos
cuando-deja-de-hacer-efecto-ozempic-desde-la-ultima-inyeccion.jpg
Wellness
¿Cuándo deja de hacer efecto Ozempic después de la última inyección?
Septiembre 15, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
primeras-señales-vph-en-mujeres.jpg
Wellness
¿Cómo son las primeras señales del VPH en las mujeres?
Octubre 20, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
que-pasa-si-estas-en-tu-peso-y-tomas-ozempic.jpg
Wellness
¿Qué pasa si alguien con peso normal usa Ozempic para adelgazar?
Septiembre 23, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
si-tu-pareja-tiene-vph-significa-que-te-fue-infiel.jpg
Amor y Sexo
¿Si tu pareja tiene VPH significa que te fue infiel? Esto es lo que debes saber
Octubre 12, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja