El virus del papiloma humano (VPH) también afecta a los hombres y, aunque puede adquirirse a cualquier edad después de comenzar la actividad sexual, un estudio publicado en The Lancet Global Health en 2023 reveló que entre los 25 y los 29 años se registra la mayor prevalencia de infección genital por VPH en hombres. La investigación también encontró que aproximadamente uno de cada tres hombres mayores de 15 años tiene una infección genital por algún tipo de VPH, aunque muchos no lo saben debido a la ausencia de síntomas. Y es que, a diferencia de las pruebas que se utilizan para detectar el VPH y las alteraciones celulares del cuello uterino en las mujeres, en los hombres no existe una prueba de detección rutinaria recomendada para identificar el virus.

También debes saber que muchos hombres que contraen esta infección de transmisión sexual no presentan señales físicas en la zona genital, como verrugas. Sin embargo, es importante mencionar que la ausencia de verrugas genitales no significa que un hombre esté libre del virus del papiloma humano.

¿Un hombre puede transmitir VPH aunque no tenga verrugas genitales?

Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, muchas veces pensamos que deben existir señales evidentes para sospechar que algo no está bien. Sin embargo, con el virus del papiloma humano (VPH) las cosas funcionan de manera diferente. Un hombre puede tener una apariencia genital completamente normal, no sentir molestias y llevar una vida sexual activa sin saber que tiene el virus. Pero la ausencia de verrugas no es un indicador de que esté libre de VPH; es posible tener la infección, no presentar ningún síntoma y aun así transmitirla a su pareja.

¿A qué se debe? A que el virus se transmite principalmente por medio del contacto íntimo de piel con piel durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. A diferencia de lo que muchas personas creen, no es necesario que existan lesiones visibles para que ocurra la transmisión. Además, es importante entender que no todos los tipos de VPH provocan verrugas. Existen más de 200 tipos de virus del papiloma humano, y algunos de ellos pueden infectar la zona genital sin producir cambios que puedan observarse a simple vista.

¿Cómo saber si un hombre tiene VPH si no tiene verrugas?

A diferencia de lo que ocurre con las mujeres, para quienes existen pruebas específicas de detección del VPH en el cuello uterino, actualmente no se recomienda ninguna prueba rutinaria para identificar el virus en hombres que no presentan síntomas. Esto significa que un hombre puede tener VPH sin saberlo, incluso si sus genitales tienen una apariencia completamente normal.

Aunque existen estudios como la PCR, que permite detectar material genético del virus en determinadas muestras, su uso no está recomendado como método de detección rutinaria en hombres sin síntomas. También existen procedimientos como la peneoscopia, que permite examinar con mayor detalle posibles lesiones en el pene, o la biopsia, que consiste en analizar una pequeña muestra de tejido cuando existe alguna lesión sospechosa.

Sin embargo, ninguno de estos procedimientos puede garantizar que un hombre esté completamente libre del virus del papiloma humano, especialmente si no presenta señales visibles.