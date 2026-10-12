¿Te acabas de enterar de que tu pareja tiene el virus del papiloma humano (VPH) y no sabes ni qué pensar? Entre la sorpresa, la preocupación y las mil preguntas que comienzan a pasar por tu cabeza, probablemente hay una que no puedes ignorar: ¿significa que estuvo con alguien más?

Y aunque sabemos que recibir esta noticia puede hacerte imaginar mil escenarios, antes de sacar conclusiones hay algo que necesitas saber. El VPH tiene un detalle que puede cambiar por completo la manera en que interpretas un diagnóstico: puede permanecer en el organismo durante años sin provocar síntomas ni ser detectado. Así que no, una prueba positiva no necesariamente significa que tu pareja haya tenido relaciones sexuales recientemente con alguien más. De hecho, no permite saber con certeza cuándo ocurrió el contagio ni quién transmitió el virus.

¿Si tu pareja tiene VPH significa que te fue infiel? Esto es lo que debes saber

Es fácil que las alarmas se enciendan cuando descubres que tu pareja tiene una infección de transmisión sexual, especialmente si llevan años juntos. Sin embargo, tener VPH no es sinónimo de infidelidad. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las parejas suelen compartir el virus del papiloma humano y, en la mayoría de los casos, no es posible determinar quién transmitió originalmente la infección.

¿Qué significa esto? Que cualquiera de los dos pudo haber contraído el virus incluso antes de comenzar la relación y descubrirlo mucho tiempo después. Por eso, aunque tu primera reacción sea preguntarte si hubo una tercera persona, un diagnóstico de VPH no puede confirmar que tu pareja te haya engañado. Tampoco permite saber si el contagio ocurrió hace unas semanas, meses o años.

¿El VPH puede aparecer después de años de tener una relación estable?

Sí, y aquí viene uno de los datos que más dudas genera: puedes llevar años con una misma pareja y recibir un resultado positivo de VPH sin que eso signifique que el contagio sea reciente. Esto sucede porque el virus suele ser silencioso. Muchas personas lo tienen sin presentar molestias, verrugas ni ninguna señal que les haga sospechar de su presencia.

En la mayoría de los casos, el sistema inmunitario logra controlar la infección de manera natural en uno o dos años. Sin embargo, algunas infecciones pueden persistir y, en determinadas circunstancias, volver a detectarse después de haber permanecido indetectables. Por eso, una mujer puede obtener un resultado positivo después de varios años de matrimonio o de una relación monógama, incluso si anteriormente sus pruebas habían salido negativas.

En pocas palabras, que el VPH aparezca en una prueba hoy no significa que alguien se haya contagiado ayer. Y, por más que quieras encontrar una explicación exacta, no existe una prueba médica que pueda decirte quién transmitió el virus ni en qué momento ocurrió.

¿Puedes tener VPH aunque solo hayas estado con una persona?

Sí. Y este es otro de los mitos más conocidos: no necesitas haber tenido múltiples parejas sexuales para contraer el virus del papiloma humano. A diferencia de lo que muchas personas creen, el VPH no se transmite exclusivamente mediante relaciones sexuales con penetración. También puede propagarse a través del contacto íntimo de piel con piel durante la actividad sexual, incluso cuando la persona que tiene el virus no presenta síntomas. Esto significa que puedes adquirir VPH aunque solo hayas tenido una pareja sexual en toda tu vida.

¿Puede un hombre contagiarte el virus del papiloma humano años después de haberse infectado?

Muchas infecciones por VPH se vuelven indetectables gracias a la respuesta inmunitaria. Sin embargo, el virus avanza y se comporta de forma incierta, por lo que la infección puede persistir o volver a detectarse tiempo después. Así que sí, es posible que un hombre te transmite el virus años después de haberse contagiado