Así se llevan las uñas lucent, la tendencia más sofisticada y natural del invierno

Durante el invierno, las tendencias de belleza apuestan por la elegancia y los detalles sutiles, y las uñas lucent son uno de sus mayores exponentes, pues se caracterizan por su acabado translúcido, luminoso y casi imperceptible que realza la belleza natural de las manos.

El secreto detrás de las lucent nails, es conseguir que las uñas luzcan saludables, bonitas y con brillo delicado, capaz de crear una apariencia minimalista y sofisticada, ideal para tus looks invernales.

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¿Cómo son las uñas lucent?

Las uñas lucent se distinguen por sus tonos suaves y transparentes, que permiten conservar cierta visibilidad de la uña natural, y entre los colores más utilizados destacan el rosa lechoso, nude, beige, marfil y los matices ligeramente aperlados.

Y es que a diferencia de las manicuras tradicionales con acabados opacos, esta tendencia apuesta por capas ligeras de esmalte que aportan un efecto de transparencia y luminosidad, que dan como resultado una apariencia limpia, uniforme y elegante.

¿Cómo llevar las uñas lucent en invierno?

Una de las ventajas de esta tendencia es su versatilidad, ya que puedes adaptarla a diferentes largos y formas de uñas, aunque luce especialmente bien en siluetas cortas o medianas, con terminaciones ovaladas, almendradas o cuadradas con bordes suavizados.

Si no quieres ir al salón, puedes conseguir este efecto tú misma, sólo tienes que preparar tus uñas, cuidando que las cutículas estén limpias, para después aplicar el esmalte, de preferencia translúcido para poder aplicar dos capas y finalizar un top coat brillante.

También es posible incorporar pequeños detalles, como un acabado perlado muy discreto o un toque rosado, siempre que se conserve la esencia minimalista de la manicura, recuerda que a veces, una apariencia natural, luminosa y bien cuidada es suficiente para conseguir una manicura elegante y hasta impactante.

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