Estos son los diseños de uñas más buscados en Pinterest en 2026

El otoño es una de las temporadas favoritas de las amantes de las manicuras porque es una de las estaciones que más diseños nuevos propone. Desde las milky lavender nails, las bambi nails y las satin nails, hasta las blue latte nails y las princess nails, el mundo de belleza se ha visto cargado de diseños de uñas que difícilmente se volverán obsoletas.

Pero ¿cuáles han sido las favoritas del año?

Si estás buscando inspiración para tu próxima manicura, Pinterest tiene las respuestas. Y es que, aunque las uñas minimalistas y los tonos clásicos nunca pasan de moda, las tendencias de 2026 demuestran que cada vez queremos diseños más originales, acabados brillantes y colores que reflejen nuestra personalidad.

De acuerdo con el Pinterest Beauty Trend Report 2026, publicado en octubre, las búsquedas relacionadas con las uñas cromadas, el efecto cat eye y los esmaltes translúcidos han experimentado un crecimiento impresionante. Pero eso no es todo: los colores inspirados en el café, el caramelo y las frutas también se están convirtiendo en algunos de los favoritos. Porque ya no se trata únicamente de elegir un color bonito, sino de experimentar con texturas, reflejos y combinaciones inesperadas.

Estos son los diseños de uñas que están registrando algunos de los mayores aumentos en búsquedas de Pinterest en 2026.

Estos son los diseño de uñas más buscados en Pinterest en 2026

Uñas cat eye con lunares

Las cat eye nails son la tendencia magnética que más está creciendo en 2026. Se trata de un efecto óptico que simula profundidad y movimiento usando solo gel y un imán. Pero si encima añades lunares, definitivamente estás en tendencia. Las uñas cat eye con pequeños puntos combinan el efecto magnético que refleja la luz con uno de los estampados más clásicos. De hecho, las búsquedas de polka dot cat eye nails aumentaron un 1,585%.

Uñas jelly pink chrome

Las uñas coreanas siguen siendo de las tendencias más buscadas, y es que su estilo minimalista, elegante y lleno de brillo, han convertido a las Jelly Pink Nails en uno de los diseños más atemporales. Esta hermosa tendencia se distingue por su acabado translúcido y ultrabrillante que simula la textura de una gelatina, que se consigue con esmaltes de efecto cristal que crean una apariencia similar a la gelatina o al vidrio, que se adapta a cualquier estilo y look. Según Pinterest, las búsquedas de este diseño crecieron 1,469%.

Uñas blancas lechosas con efecto chrome

Las milky nails siguen siendo una de las opciones favoritas para quienes prefieren una manicura discreta y súper limpia, pero este año incorporan un acabado mucho más brillante. La combinación de blanco lechoso con reflejos cromados crea un efecto sofisticado que luce especialmente bonito en uñas almendradas. Las búsquedas de milky white chrome nails almond aumentaron 1,402%.

Uñas cat eye góticas

Si lo tuyo no es lo delicado ni lo romántico, esta manicura es tu opción perfecta. Los diseños oscuros y un tanto góticos también están ganando terreno, sobre todo cuando se combinan con acabados magnéticos. Las uñas goth cat eye suelen incorporar tonos negros, grises profundos o colores intensos con reflejos que cambian según la iluminación. Sus búsquedas crecieron 911%.

Uñas color caramelo

Las uñas color caramelo fueron uno de los trends durante otoño 2026; son una mezcla entre beige, café claro y dorado suave que favorece distintos estilos de manicura. Lo mejor es que puedes llevarlas con un acabado brillante, combinarlas con un efecto lechoso o elegir un diseño completamente minimalista. Pinterest registró un crecimiento de 943% en las búsquedas de caramel nude nails.

Uñas inspiradas en el café

El fanatismo por el café llegó hasta las uñas. Las tonalidades del café fueron algunas de las que más búsquedas reunieron en el año, desde el espresso intenso hasta los marrones cremosos y los beige que recuerdan a un latte helado. Las búsquedas de ideas de uñas inspiradas en el café aumentaron 922%, mientras que las de iced latte nails crecieron 295%.

Uñas raspberry jelly

No todo es minimalismo; si lo tuyo son los colores frutales, las raspberry jelly nails se convertirán en tu manicura preferida. Este diseño se caracterizan por un tono frambuesa brillante que permite apreciar cierta transparencia en la uña, creando un efecto jugoso y luminoso, casi como la fruta. Las búsquedas de este diseño aumentaron 828%.

Uñas aurora cat eye

Si hay una tendencia de manicure que define el espíritu de 2026, es esta. Las uñas aura acumulan más de 41 millones de vistas en TikTok y no muestran señales de desaceleración. ¿La razón? Este diseño crea un efecto de luz inigualable: un halo de color que irradia desde el centro de la uña hacia los bordes, como si la uña tuviera su propia luminosidad interna. Este diseño combina reflejos magnéticos con destellos iridiscentes que recuerdan a una aurora boreal. Las búsquedas crecieron 895%.