¿Te ha pasado que ves las uñas de alguna modelo o actriz y, aunque su manicura no tiene gran ciencia ni una elaboración exagerada, se ven estéticamente perfectas? Y es que no se trata de la longitud de las uñas ni de visitar el salón de belleza cada semana para conseguir unas manos que se vean bonitas y arregladas, sino de elegir una manicura sencilla, pero elegante. Los colores discretos y los acabados delicados que combinan con absolutamente todo son el truco para lograr que tus manos se vean impecables.

Y aunque las uñas rojas, las manicuras francesas y los diseños con pedrería siempre tendrán un lugar especial entre nuestras tendencias favoritas, hay ocasiones en las que simplemente queremos que nuestras manos se vean limpias, sofisticadas y perfectamente cuidadas, sin que el esmalte sea demasiado llamativo. ¿Cómo lograrlo? La respuesta es más sencilla de lo que crees.

Satin nails: las uñas que hacen que tus manos siempre se vean limpias y arregladas

Si eres amante de las uñas cortitas, los tonos nude y las manicuras que nunca pasan de moda, como la francesa, tienes que conocer las satin nails, una propuesta que consigue que tus manos se vean delicadas y elegantes gracias a un acabado luminoso que recuerda a la textura del satén.

Conocida por su efecto satinado, esta manicura se caracteriza por tener un acabado luminoso, suave y ligeramente aperlado que imita el brillo de la tela de satén. Y no, no estamos hablando de unas uñas con glitter o efecto cromado, sino de un diseño con un reflejo tenue que cambia sutilmente dependiendo de cómo le dé la luz.

Lo mejor de todo es que puedes llevar esta manicura en diferentes tonalidades, aunque las más recomendadas para que tus manos luzcan elegantes son el rosa perlado, el nude, el beige, el champaña y el rosa empolvado.

¿Por qué las satin nails hacen que tus manos se vean tan arregladas?

El truco está en el acabado, porque a diferencia de los esmaltes con brillo intenso o efecto espejo, las satin nails reflejan la luz de manera más suave y discreta, creando una apariencia delicada y pulida casi sin esfuerzo. Y es que cuando se combinan con tonos cercanos al color natural de las uñas, el resultado es una manicura discreta que puede hacer que las manos se vean visualmente más uniformes.

Además, no necesitas llevar las uñas largas para conseguir este efecto. Las satin nails quedan especialmente bonitas en uñas cortas, almendradas o ligeramente redondeadas, pues su brillo sutil aporta un toque sofisticado sin necesidad de agregar diseños elaborados.

¿Cómo conseguir unas satin nails perfectas?

El paso número uno es limar tus uñas hasta que adquieran una forma perfectamente uniforme, ya sea almendrada, cuadrada o redondeada. Después, deberás aplicar una base protectora y elegir el color del esmalte, de preferencia uno con acabado satinado o partículas perladas muy finas.

¿El secreto final? Aplica un top coat compatible con el efecto que buscas e hidrata tus cutículas para conseguir unas manos todavía más cuidadas.