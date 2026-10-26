Cosmopolitan Look Book: una mañana de moda, brunch y mucho estilo junto a Suburbia

Hay planes que merecen un lugar especial en nuestra agenda y Cosmopolitan Look Book fue uno de ellos, una mañana entre amigas, moda y un delicioso brunch en la terraza del Four Seasons Hotel Mexico City, uno de los espacios favoritos para disfrutar de la ciudad, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

El encuentro reunió a nuestras chicas Cosmo para descubrir, de la mano de Suburbia, las piezas que queremos llevar esta temporada. Abrigos , suéteres, botas, zapatos y cinturones fueron algunos de los protagonistas de una selección pensada para jugar con las tendencias y encontrar nuevas formas de vestir.

La colección otoño-invierno 2026 de Suburbia apuesta por la versatilidad, las texturas y las prendas que pueden adaptarse a diferentes momentos del día. Entre sus tendencias destacan las influencias boho chic y western , dos estilos que permiten combinar piezas clásicas con accesorios de mayor personalidad, donde destacan prendas de las marcas propias de Suburbia: Contempo, Metrópolis y Week by Weekend.

Una sesión de styling con Isabela González

Uno de los momentos favoritos de la mañana llegó con Isabela González, estilista de moda, quien compartió con nuestras invitadas sus consejos para construir looks y presentó algunas de sus piezas favoritas de Suburbia.

Los abrigos se convirtieron en grandes aliados para darle estructura a un outfit, mientras que los suéteres aportaron textura y los cinturones ayudaron a definir las siluetas de los vestidos . Las botas y los zapatos completaron las combinaciones que se usaron con los jeans de temporada, con opciones para pasar de un look relajado a uno más arreglado.

Después llegó el momento de poner en práctica lo aprendido, cada invitada tomó una tarjeta que le indicaba una ocasión especial para la que debía crear un outfit. Con la asesoría de Isabela y las prendas de Suburbia, nuestras chicas Cosmo eligieron sus combinaciones y encontraron distintas maneras de interpretar un mismo guardarropa.

De la terraza a un shooting de portada

Para cerrar la mañana, las invitadas participaron en un shooting editorial donde los looks que habían armado se convirtieron en protagonistas frente a la cámara. Entre poses, accesorios y cambios de estilo, cada una tuvo la oportunidad de sentirse como una auténtica chica Cosmo de portada.

Así terminó Cosmopolitan Look Book, con nuevas ideas para vestir durante los próximos meses y una selección de Suburbia que nos recordó lo divertido que puede ser experimentar con la ropa, probar combinaciones inesperadas y descubrir qué prendas funcionan mejor con nuestro estilo personal.