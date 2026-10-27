Uñas de Día de Muertos: diseños de catrinas, flores y calaveras que amarás

El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México y también una fuente de inspiración para crear diseños de uñas inspirados en el Día de Muertos, y lucir una manicura llena de tradición, cultura y color.

Entre flores de cempasúchil, calaveras, catrinas y detalles que evocan los altares tradicionales, existen diseños de uñas capaces de rendir homenaje a esta celebración sin perder el estilo ni la elegancia.

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Diseños de uñas de Día de Muertos

Si buscas inspiración para la temporada, estos diseños de uñas de Día de Muertos son perfectos para celebrar el 1 y 2 de noviembre con una manicura que destaque por su creatividad y elegancia.

Catrinas

La catrina es uno de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos y una excelente opción para quienes desean una manicura artística. Puedes llevar su rostro en una o dos uñas, acompañado de flores, líneas delicadas y pequeños detalles.

Flores de cempasúchil

El naranja intenso de la flor de cempasúchil es uno de los colores más representativos de esta temporada. Además de aportar luminosidad a las manos, permite crear una manicura festiva sin recurrir necesariamente a dibujos de calaveras.

Calaveras mexicanas

Las calaveras decoradas con motivos florales, puntos y figuras geométricas son ideales para una manicura inspirada en el arte popular mexicano.

Mariposas monarca

La mariposa monarca también puede convertirse en la protagonista de una manicura inspirada en el Día de Muertos. Su característico patrón naranja y negro aporta color y elegancia, mientras que en México se asocia simbólicamente con el regreso de las almas durante esta celebración.

Papel picado

El papel picado es otro elemento característico de las ofrendas mexicanas y puede convertirse en un diseño original para tu manicura, sus formas recortadas, flores y figuras geométricas aportan movimiento y color sin necesidad de cubrir toda la uña con ilustraciones complejas.

Ofrenda

Las flores, el pan de muerto y los pequeños detalles inspirados en los altares también pueden trasladarse a una manicura temática que además de estar en tendencia, te permite llevar la tradición hasta en las uñas.

Llevar los símbolos del Día de Muertos en tu manicura puede ser una manera creativa de acercarte a esta tradición mexicana y expresar tu estilo personal al mismo tiempo.

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