Los 6 colores de uñas más sofisticados para un manicure de Halloween elegante

Cuando hablamos de uñas para Halloween, pensamos en fantasmas, calabazas, brujas y otros elementos de la temporada; sin embargo, hay quienes prefieren un diseño mucho más minimalista que se vea elegante y sofisticado, que se puede conseguir con los colores en tendencia.

Esta temporada, los tonos oscuros, cálidos y profundos se convierten en los mejores aliados para llevar el espíritu de Halloween en las uñas con un toque femenino y sofisticado, la clave está en dejar que el color sea el protagonista y apostar por acabados que transmitan esa estética de lujo silencioso.

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Los colores de uñas para lucir un manicure elegante y sofisticado en Halloween

Desde los tonos clásicos como el negro, hasta los tonos otoñales como el terracota, se convierten en los colores perfectos para lucir este Halloween.

Negro

El negro es el clásico indiscutible de Halloween, pero para conseguir un manicure sofisticado lo ideal es llevarlo en acabado completamente brillante, para crear un acabado moderno y elegante.

Borgoña

El borgoña es perfecto para quienes quieren una manicura oscura, pero un poco más cálida y sofisticada que el negro, su intensidad recuerda a los tonos vino y aporta una apariencia elegante y femenina.

Chocolate

Los tonos chocolate son una de las alternativas más elegantes para sustituir al negro, por su estética profunda, cálida y discreta, que evoca los colores del otoño y combina perfectamente con la temática de Halloween.

Ciruela

Entre el morado y el vino, el ciruela aporta ese toque misterioso que caracteriza a Halloween sin caer en lo infantil, se trata de una opción ideal si quieres experimentar con el color manteniendo una apariencia refinada.

Verde oliva

El verde también puede formar parte de una manicura de Halloween, pero la clave está en elegir una tonalidad profunda, y el verde oliva oscuro o bosque aporta un aire misterioso y sofisticado, especialmente cuando se combina con detalles dorados.

Terracota

Si prefieres una manicura más cálida y discreta, el terracota es una excelente opción, su mezcla de tonos rojizos, naranjas y marrones conecta con la estética otoñal y con el tradicional color de las calabazas, pero de una manera mucho más elegante.

En lugar de llenar las uñas de dibujos, puedes elegir uno de estos colores como protagonista y añadir únicamente pequeños acentos: una línea metálica, una French minimalista, efecto cat eye, acabado cromado o algún detalle en dorado.