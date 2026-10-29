IPSY x Sarelly: Las Inmortales, la colaboración de Día de Muertos que revive la sofisticación del Cine de Oro mexicano

Hay mujeres cuyo estilo sigue inspirando generaciones, sus labios perfectamente delineados, miradas intensas, peinados impecables y una actitud que conquistaba la pantalla grande forman parte de la historia de la sofisticación mexicana. Este Día de Muertos, IPSY y Sarelly recuperan esa estética con Las Inmortales, una campaña que lleva el maquillaje del Cine de Oro mexicano al universo de las catrinas contemporáneas.

De la mano de Anna Sarelly, las divas del cine clásico regresan a escena reinterpretadas a través del maquillaje, con looks que combinan dramatismo, detalles ornamentales y elementos de una de las tradiciones más queridas de México.

Imagina el delineado perfecto de una diva de los años cuarenta, labios intensos, una mirada de película y los detalles de una catrina mexicana. Esa es la inspiración detrás de Las Inmortales, la campaña con la que IPSY y Sarelly presentan una nueva interpretación del glamour nacional.

El maquillaje es el protagonista de esta historia, cada transformación recupera los códigos de belleza que distinguieron a las grandes estrellas del Cine de Oro y los adapta a una estética contemporánea, donde los contrastes, las texturas y los detalles adquieren especial importancia. La campaña también recupera una idea muy ligada al Día de Muertos: mantener presente a quienes forman parte de nuestra memoria colectiva. En este caso, a través de los looks y estilos de mujeres que marcaron una época.

Y porque sabemos que una buena colaboración beauty merece un objeto especial, IPSY x Sarelly presenta una Glam Bag de edición limitada, creada especialmente para esta campaña.

Su diseño incorpora elementos ornamentales inspirados en Las Inmortales, con referencias visuales al glamour mexicano y a la estética del Día de Muertos. Una pieza pensada para las amantes del maquillaje, los accesorios de belleza y las colecciones especiales. Porque sí, también nos encanta cuando nuestra cosmetiquera combina con nuestro mood.

Esta colaboración tiene un antecedente importante: en mayo de 2025, Sarelly se convirtió en la primera marca mexicana en incorporarse a la suscripción de IPSY. Ahora, ambas marcas vuelven a trabajar juntas con una campaña que coloca la creatividad mexicana en primer plano.

Fundada en 2021, SARELLY es una marca mexicana de belleza que tiene como cofundadora y directora creativa a Anna Sarelly. La marca ha desarrollado una comunidad interesada en el maquillaje, los productos de belleza y las tendencias digitales, con una identidad visual que apuesta por el color y la expresión personal.

Su participación en Las Inmortales permite explorar una faceta más teatral del maquillaje, inspirada en las divas mexicanas y en la riqueza visual del Día de Muertos.

Si eres de las que aman descubrir productos de maquillaje, probar nuevas fórmulas de skincare o encontrar ese producto que termina convirtiéndose en su favorito, IPSY puede interesarte. La marca se presenta como la suscripción de belleza más vendida en México y ofrece una Glam Bag mensual personalizada según las preferencias de cada miembro.

Cada mes recibes cinco productos seleccionados de categorías como maquillaje, skincare, cuidado capilar y self-care, con envío gratuito.

El proceso es sencillo: completas un test para crear tu perfil de belleza, registras tus datos y recibes tu Glam Bag mensual. También puedes acceder a productos adicionales mediante los Add-Ons y encontrar descuentos exclusivos en IPSY Shop.

Una opción para descubrir nuevas marcas sin tener que elegir cada producto por separado.

Con Las Inmortales, IPSY y Sarelly recuperan el maquillaje de una época en la que el delineado, los labios rojos y los peinados cuidadosamente construidos eran parte fundamental de la imagen de las estrellas. La campaña llega justo a tiempo para inspirar nuestros looks de Día de Muertos y recordar que algunas tendencias beauty tienen décadas de historia.