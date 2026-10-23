¿Cuándo se pone la ofrenda para mascotas? Te decimos la fecha, los elementos que lleva y su significado

Durante el Día de Muertos, nuestras mascotas también tienen un lugar especial en nuestros recuerdos, por eso, muchas familias preparan una ofrenda para honrar su memoria y celebrar el amor que compartieron con ellas.

Si perdiste a tu compañero de cuatro patas, te contamos cuándo se pone la ofrenda para mascotas, qué elementos puedes incluir y cuál es el significado de cada uno, para que pueda venir de nuevo a ti en estos días de magia y misticismo.

¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos para las mascotas?

Las almas de los animales llegan el 27 de octubre, un día antes que las almas de los niños y varios días antes que las de los adultos, que se reciben el 1 y 2 de noviembre. Por ello, se recomienda colocar la ofrenda para las mascotas a partir del 26 de octubre por la noche, para que esté lista para recibirlos al amanecer del 27.

¿Qué elementos debe llevar la ofrenda de Día de Muertos para mascotas?

Como cualquier ofrenda, los altares dedicados a nuestras mascotas, también deben incluir símbolos que los guíen, alimenten y reconforten en su visita a nuestro mundo, y estos son algunos de los elementos más importantes:

Fotografías de tu mascota

La foto de tu mascota debe ser el elemento central de tu ofrenda, ya que es una forma de dedicársela con cariño.

Agua fresca

El agua simboliza la pureza y se asocia con el descanso después del camino que, según la tradición, recorren las almas para visitar a sus seres queridos.

Su comida favorita

Puedes incluir una pequeña porción simbólica de sus croquetas, premios o alimento favorito, pues representan el cariño con el que lo cuidabas y los momentos cotidianos que compartieron.

Juguetes y objetos personales

Su pelota, una manta, un collar o su juguete preferido pueden formar parte de la ofrenda.

Veladoras

La luz de las velas representa la esperanza y, dentro de la tradición del Día de Muertos, sirve como símbolo para orientar a las almas en su camino.

Flores de cempasúchil

De acuerdo con la tradición, sus pétalos ayudan a marcar el camino simbólico de las almas hacia la ofrenda.

Papel picado

Sus colores y formas aportan un toque festivo al altar, además representa el viento y añade movimiento a la decoración.

Una placa con su nombre

Aunque no es un elemento obligatorio, colocar su nombre, una huella o una frase especial es una manera de personalizar la ofrenda y rendir homenaje a su historia.

Colocar una ofrenda para las mascotas no solo es un gesto simbólico, sino también un acto de amor que reconoce su papel como parte de la familia.