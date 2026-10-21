Elenco de ’10 cosas que odio de ti’ se reúne 27 años después para rendir homenaje a Heath Ledger

Julia Stiles y Heath Ledger nos regalaron una de las chick flicks más inolvidables de todos los tiempos. Fue en 1999 cuando se estrenó 10 cosas que odio de ti, una comedia romántica que sigue la historia de dos hermanas completamente opuestas: Kat y Bianca. Pero lo interesante comienza cuando Patrick Verona, el chico malo de la escuela, acepta una apuesta para conquistar a Kat, la estudiante más hater y antirromántica de todas.

Sin embargo, una tragedia sacudió al elenco cuando, en 2008, Heath Ledger falleció a causa de una sobredosis accidental de medicamentos recetados. En aquel entonces, el actor tenía tan solo 28 años y dejó una huella imborrable en Hollywood. Ahora, 27 años después del estreno de la película, el elenco volvió a reunirse para rendirle un emotivo homenaje a su compañero en Dancing with the Stars.

Elenco de 10 cosas que odio de ti se reúne a 27 años del estreno de la película

Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Susan May Pratt, Andrew Keegan y Gabrielle Union fueron los actores de 10 cosas que odio de ti que participaron en el reencuentro durante la «Noche de Dedicatoria» de Dancing with the Stars.

Para esta ocasión, Julia Stiles y su pareja de baile, Ezra Sosa, prepararon una presentación muy especial dedicada a Heath Ledger. Ambos eligieron Can’t Take My Eyes Off You, la emblemática canción que el personaje de Ledger le canta a Kat en la película, para acompañar su coreografía.

Durante el baile, la pareja recreó algunos de los movimientos originales de Patrick Verona, pero el momento más emotivo llegó al final: mientras se escuchaba el famoso y desgarrador poema que Kat le dedica a Patrick en una de las últimas escenas del filme, Julia Stiles colocó una flor sobre el escenario en honor al actor australiano.

Sobre su presentación con Stiles, Ezra Sosa reveló cómo fue el proceso para crear el homenaje: “No creo que hayamos abordado nunca una presentación con más cuidado, sensibilidad e intención que esta”, explicó y añadió que su única esperanza era honrar la memoria de Heath Ledger con dignidad, amor y mucho respeto.