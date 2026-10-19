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La teoría del último encuentro: cómo saber que ya no volverás a encontrarte con esa persona

¿Y si esa fue la última vez que se vieron? No importa si hubo despedida o no, el Universo se encargará de que sus caminos no se vuelvan a cruzar.

Octubre 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
La teoría del último encuentro: cómo saber que ya no volverás a encontrarte con esa persona

La teoría del último encuentro: cómo saber que ya no volverás a encontrarte con esa persona

Getty Images

Te ha pasado que llegan personas a tu vida y dejan una huella imborrable, aunque su presencia dure poco tiempo, algunas se convierten en historia de años, mientras que otras desaparecen de la nada, sin dar explicaciones y sin esperarlo.

Aquí es donde entra la teoría del último encuentro, que explica por qué esa persona que desapareció de tu vida, no volverá por mucho que busques un encuentro o una explicación, el Universo nunca volverá a unirlos, aunque resulte doloroso.

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¿Qué dice la teoría del último encuentro y por qué duele?

La teoría del último encuentro plantea que, cuando una persona ha cumplido su propósito en tu vida y ambas han aprendido lo que tenían que aprender, sus caminos pueden separarse para siempre.

No importa si viven a diez minutos de distancia, si tienen amigos en común o si frecuentan los mismos lugares, a veces, la vida y el Universo, simplemente dejan de cruzar sus caminos.

Y eso duele, porque una parte de ti sigue creyendo que algún día volverás a encontrarte con esa persona, que sus miradas se cruzarán de nuevo, que tendrán una última conversación y que, de alguna manera, todo lo que quedó pendiente finalmente tendrá sentido.

Pero quizá ese encuentro nunca suceda, quizá la última vez que la viste ya ocurrió y ni siquiera lo sabías, no hubo una despedida especial, ni palabras que anunciaran el final, simplemente, fue un día cualquiera que terminó convirtiéndose en un recuerdo.

Señales silenciosas de agotamiento emocional que solemos ignorar

La teoría del último encuentro: cómo saber que ya no volverás a encontrarte con esa persona

Getty Images

¿Cómo saber si ya tuviste un último encuentro con alguien?

Estas son algunas de las señales que te indican que tú y esa persona ya tuvieron su último encuentro, aunque no se hayan dado cuenta en ese momento.

Sus caminos comenzaron a separarse poco a poco

Los cambios de trabajo, las mudanzas, las nuevas amistades o las distintas etapas personales pueden hacer que dos personas dejen de coincidir. A veces no existe un conflicto ni una despedida explícita: simplemente, sus rutinas dejan de cruzarse.

El interés por seguir en contacto cambió

Cuando los intentos por conversar o verse dejan de ser mutuos, la distancia puede hacerse más evidente. Si ambas personas ya no muestran interés en compartir tiempo juntas, quizá estén entrando en una etapa diferente de su relación.

Los encuentros se convirtieron en recuerdos

Hay momentos que solo adquieren su verdadero significado con el paso del tiempo, una charla después del trabajo, una reunión familiar o un café compartido pueden parecer experiencias comunes hasta que descubrimos que no volvieron a repetirse.

Una de las principales reflexiones de la teoría del último encuentro, es que no siempre podemos anticipar las despedidas, pero sí podemos prestar más atención a las personas que forman parte de nuestro presente.

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