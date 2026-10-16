Hay ocasiones en que algunos hombres experimentan una transformación radical cuando comienzan una relación, de pronto comienza a cuidar más de su apariencia, cambia su estilo de vida y en algunas ocasiones, hasta proyecta una personalidad más segura y magnética, y expertos aseguran que este cambio se debe al girlfriend effect o efecto novia.

Sin embargo, los expertos en relaciones de pareja aseguran que la transformación va mucho más allá del físico, pues la influencia de la pareja puede impactar en la forma en cómo se relacionan con su entorno y en la forma en cómo quieren que el mundo los vea.

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¿Qué es el girlfriend effect?

El girlfriend effect es una tendencia que surgió en redes sociales como TikTok e Instagram, y se utiliza para describir los cambios positivos en la apariencia, el estilo o los hábitos de un hombre que algunas personas atribuyen a la influencia de su novia.

En las redes sociales suelen surgir comparaciones del antes y el después de comenzar la relación, y uno de los ejemplos más populares del momento es el caso del esposo de Dove Cameron, el cantante Damino David, quien aseguran que se ve mucho más atractivo y a la moda que antes de salir con la actriz.

La idea no significa que todos los hombres necesiten una pareja para mejorar su apariencia, pero sí señala cómo la cercanía con otra persona puede influir en ciertos aspectos de la vida cotidiana, especialmente cuando existe confianza para compartir gustos, recomendaciones y nuevas experiencias.

¿Por qué algunos hombres se ven más atractivos cuando tienen novia? La explicación del girlfriend effect praetorianphoto/Getty Images

Señales de que tu novio es víctima del girlfriend effect o efecto novia

Reconoce algunas de las señales en tu novio que demuestran que has influido de forma positiva en la forma en cómo proyecta su nueva imagen desde que comenzó a salir contigo.

Se viste mejor

Una de las explicaciones más sencillas es la influencia de la pareja en la forma de vestir, pues una novia puede recomendarle prendas que combinen mejor, sugerirle otro corte de cabello o animarlo a probar accesorios que antes no consideraba.

Estos pequeños cambios pueden hacer una diferencia visible sin que exista una transformación física importante.

Adquirió nuevos hábitos saludables

La convivencia puede motivarlo a adoptar nuevos hábitos de cuidado personal, desde usar protector solar y perfume hasta mejorar su rutina para el cabello, e incluso cambiar su alimentación o rutina de ejercicio. Poco a poco, estos detalles se integran a su día a día y transforman su imagen.

Proyecta una imagen completamente diferente

Otro fenómeno relacionado es el mate-choice copying, que explica cómo el interés romántico de una persona puede influir en la percepción que otros tienen de alguien. Un estudio publicado en 2016 en la revista Adaptive Human Behavior and Physiology encontró que algunos hombres eran percibidos como más atractivos cuando aparecían junto a una mujer atractiva presentada como su pareja.