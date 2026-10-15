Triángulo del amor, la teoría que explica por qué algunas parejas se aman, pero no logran estar juntas

En la vida, hay relaciones en las que el amor parece estar presente, pero algo no termina de funcionar, dos personas pueden sentirse profundamente atraídas y sentir una conexión intensa y, aún así, tener dificultades para poder estar juntas.

El psicólogo Robert J. Sternberg, creó el triángulo del amor, una teoría que intenta explicar precisamente este extraño fenómeno, y dar respuesta a la pregunta: ¿por qué si dos personas se aman, no pueden estar juntas?

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¿Qué dice la teoría del triángulo del amor?

De acuerdo con Sternberg, las relaciones románticas estables y sanas, se construyen a partir de tres componentes fundamentales, cada uno de ellos cumple con una función distinta, que al combinarse, dan lugar a diferentes formas de amar.

Intimidad

Se refiere a la cercanía emocional que permite compartir pensamientos, miedos, deseos y experiencias sin sentir la necesidad de ocultar quiénes somos, y que se construye a través de la confianza y el apoyo mutuo.

Pasión

Aquí entra la atracción física, el deseo sexual y la intensidad emocional que suele acompañar al enamoramiento, y también puede hacer que una relación se sienta emocionante y difícil de olvidar, aunque por sí sola no garantiza la estabilidad.

Compromiso

Es la decisión de elegir a la otra persona y trabajar para mantener el vínculo a lo largo del tiempo. No se limita a prometer amor, sino que también implica asumir responsabilidades, afrontar conflictos y construir objetivos compartidos.

¿por qué si dos personas se aman, no pueden estar juntas? Getty Images

¿Por qué dos personas se pueden amor y aún así no pueden estar juntas?

La teoría explica que dos personas pueden amarse, pero no contar con los elementos necesarios para mantener una relación, es decir, pueden contar sólo con uno o dos de ellos, y aunque exista atracción y una conexión especial, las diferencias en expectativas, prioridades o compromiso pueden dificultar el vínculo.

Por ejemplo, una persona puede buscar estabilidad y planes a futuro, mientras la otra no está preparada para asumir esas responsabilidades, así, los sentimientos pueden seguir presentes, pero no ser suficientes para construir una relación duradera.