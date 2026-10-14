Las famosas erecciones matutinas nos han hecho creer que los hombres sienten un mayor deseo sexual por las mañanas. Sin embargo, este proceso, en el que el pene se llena de sangre, ocurre de forma completamente natural y saludable, y suele estar relacionado con mecanismos fisiológicos que se presentan durante el sueño, especialmente en la fase REM. Esto no necesariamente tiene que ver con sueños o deseos eróticos, ni significa que a esa hora del día los hombres tengan más ganas de sexo.

En realidad, el reloj biológico, las hormonas y hasta los hábitos de sueño pueden influir en los momentos en los que un hombre siente más ganas de tener relaciones sexuales. Pero ¿existe una hora exacta en la que los hombres experimentan mayor deseo sexual? Esto es lo que dice la ciencia al respecto...

¿A qué hora del día sienten más deseo sexual los hombres? Esto dice la ciencia

No existe una hora universal en la que todos los hombres experimenten un mayor deseo sexual, pero algunas investigaciones han encontrado que las ganas de tener sexo pueden aumentar durante la mañana y la noche.

Un estudio publicado en la revista científica Chronobiology International analizó a 565 personas de entre 18 y 57 años para investigar en qué momentos del día sentían más deseo sexual y cuándo acostumbraban tener relaciones. Los resultados mostraron que los horarios de mayor deseo en los hombres variaban según su cronotipo, es decir, si eran personas más activas durante la mañana o la noche.

El estudio encontró que aquellos que tenían hábitos matutinos reportaron un mayor deseo sexual entre las 6:00 a. m. y el mediodía, así como entre las 6:00 p. m. y la medianoche. Por su parte, quienes tenían hábitos nocturnos también reportaron deseo durante la mañana, pero sus periodos de mayor interés sexual se extendían hasta altas horas de la noche.

¿Por qué los hombres pueden sentir más deseo sexual por las mañanas?

El cóctel de hormonas tiene mucho que ver, pues la testosterona, que influye en la libido masculina, suele presentar niveles más altos durante las primeras horas de la mañana.

De hecho, una investigación publicada en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism encontró que, en hombres de entre 30 y 40 años, los niveles de testosterona eran entre un 20 % y un 25 % más bajos a las cuatro de la tarde que a las ocho de la mañana. Esto podría ayudar a explicar por qué algunos hombres prefieren tener intimidad al despertar. Sin embargo, tener niveles más altos de testosterona no significa necesariamente sentir más ganas de sexo, pues el deseo también depende del estado de ánimo, el descanso y los niveles de estrés.

¿Por qué algunos hombres prefieren tener sexo por la noche?

Y entonces, si los hombres suelen presentar mayores niveles de testosterona durante la mañana, ¿por qué algunos prefieren tener intimidad durante la noche?

Aquí la explicación tiene más que ver con la rutina que con las hormonas. Después de terminar el trabajo y las responsabilidades del día, algunas personas encuentran en la noche el momento más cómodo para disfrutar de la intimidad, ya que tienen menos pendientes y pueden relajarse. El mismo estudio de Chronobiology International encontró que, aunque el deseo podía aparecer en distintos momentos, las relaciones sexuales se concentraban principalmente entre las seis de la tarde y la medianoche.

Es decir, la hora en la que alguien tiene más ganas de sexo no siempre coincide con el momento en el que realmente puede tenerlo.