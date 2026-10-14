Georgina Rodríguez revela su ritual de 3 pasos para atraer riqueza, abundancia y fortuna

Georgina Rodríguez no solo es conocida por su relación con Cristiano Ronaldo, sino también por haber construido su propia imagen como influencer y empresaria, a través de sus redes sociales, comparte detalles de su lujoso estilo de vida, sus proyectos profesionales y las experiencias que forman parte de su día a día.

Sin embargo, detrás del éxito de Geo, no solo se esconde trabajo duro y esfuerzo, pues la empresaria ha confesado que practica un ritual de abundancia muy efectivo para atraer la riqueza a su día a día.

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El ritual de abundancia que hace Georgina Rodríguez para atraer la abundancia

Durante la segunda temporada de Soy Georgina, su docuserie de Netflix, Georgina compartió el ritual de abundancia que practica con regularidad para atraer cosas positivas a su vida, y una de sus particularidades es que resulta sencillo de realizar y no requiere ingredientes difíciles de conseguir.

El ritual de abundancia consta de tres sencillos pasos:

Deshazte de las cosas rotas que hay en tu hogar

Desde una perspectiva simbólica, tirar las cosas rotas o que no funcionan dentro de tu hogar, representa el cierre de ciclos y la disposición a recibir nuevas experiencias, oportunidades y cambios.

“Las cosas rotas bloquean. Tienes que desprenderte de lo viejo y roto para que pueda entrar lo nuevo”, expresó la esposa de CR7.

Prepara agua con hojas de albahaca

Después de ordenar y retirar lo que ya no sirve, el siguiente paso consiste en colocar varias hojas de albahaca en tres litros de agua y dejarlas reposar durante toda la noche, esta planta se utiliza como símbolo de protección y renovación, que atrae cosas positivas.

Limpia el piso de tu casa con el agua de albahaca

A la mañana siguiente, utiliza el agua con albahaca para limpiar el suelo de tu casa, un gesto que simboliza la renovación del hogar y la apertura a nuevas oportunidades.

El truco de la cartera roja para el dinero de Georgina Rodriguez

Sin embargo, el ritual de limpieza no es el único que utiliza Georgina para rodearse de abundancia, pues la modelo también recurre al truco de la cartera roja para tener siempre dinero, que aprendió cuando trabajaba en Prada, antes de conocer a CR7.

De acuerdo con el Feng Shui, el rojo es un color que está asociado a la riqueza, la buena suerte y la prosperidad económica, por lo que resulta un imán de abundancia y riqueza económica.

Por otra parte, Georgina también ha confesado que utiliza muchas frases de manifestación para mantenerse siempre positiva ante las diferentes circunstancias que enfrenta a su día a día, para ella es una forma de atraer suerte y seguridad.