Hay personajes que, sin importar cuántos años pasen, siguen provocándonos escalofríos. Y Carrie, la adolescente creada por Stephen King que descubre que tiene poderes telequinéticos mientras enfrenta el bullying de sus compañeros y una complicada relación con su madre, es definitivamente uno de ellos.

Ahora, esta icónica historia de terror regresa a la pantalla con una nueva adaptación de la mano de Mike Flanagan, el creador de La maldición de Hill House, y con Summer H. Howell como protagonista. Sin embargo, esta versión promete explorar mucho más que los poderes sobrenaturales de Carrie: también profundiza en la adolescencia, las inseguridades, el deseo de encajar y las consecuencias que pueden tener nuestras acciones sobre los demás.

Summer H. Howell contó cómo fue construir su propia versión del personaje sin haber visto ninguna de las adaptaciones anteriores, qué aprendió trabajando junto a Samantha Sloyan, quien interpreta a su madre, y cómo fue filmar una de las escenas más icónicas de la historia: el bullying que Carrie sufre en las regaderas de su escuela.

Pero, sobre todo, la actriz nos reveló el mensaje que espera que las audiencias se lleven después de ver la serie: «Se necesita valentía para ser amable y necesitamos mucho más de eso».

Summer H. Howell construyó su propia versión de Carrie sin ver las películas anteriores

Cuéntanos qué fue lo que te atrajo del proyecto. ¿Habías leído el libro o visto alguna de las adaptaciones cinematográficas de Carrie?

Summer H. Howell: Me encantó la forma en que está escrita Carrie. Eso fue lo que me atrajo del personaje. Mike y su equipo hicieron un trabajo increíble con los guiones; ¡eran fascinantes! Leí los ocho episodios de corrido y en voz alta, mientras mi familia me escuchaba a medias. Podía imaginarme a mí misma como esta versión de Carrie y eso me emocionó muchísimo. No había visto ninguna de las películas anteriores ni había leído el libro y, después de obtener el papel, le pregunté a Mike si quería que lo hiciera. Me dijo: “¡No!”. Ambos estuvimos de acuerdo en que lo mejor era que me enfocara en crear mi propia Carrie. Al final, vi la película original con él, el elenco y muchos habitantes de Vancouver en el Rio Theatre, ¡después de terminar toda la filmación! Ah, y por supuesto, poco después leí el libro.

Summer H. Howell Robert Falconer/Robert Falconer/Prime

El viaje de Carrie es, en esencia, uno de inocencia y autodescubrimiento. ¿Cómo abordaste esa transición de una adolescente protegida a alguien que empieza a descubrir quién es realmente? ¿De dónde tomaste inspiración?

Summer H. Howell: Me inspiré mucho en mi propia vida. Carrie atraviesa un intenso proceso de autodescubrimiento, mientras experimenta por primera vez el mundo y a las personas. Yo estudié en una escuela pública, así que conocía muy bien la presión y las inseguridades que vienen con esa etapa. Mi cuerpo todavía recuerda lo incómodos que podían llegar a ser esos años. Sinceramente, creo que no empecé a convertirme en quien realmente soy hasta después de terminar la preparatoria. Ahora que siento que soy plenamente yo misma y tengo la confianza que viene con eso, pude interpretar con mucho gusto cómo Carrie empieza a descubrir y asumir sus propios poderes. Aunque todavía le queda un largo camino por recorrer.

La relación entre madre e hija de Carrie y Margaret es emocionalmente muy intensa. Cuéntanos sobre trabajar con Samantha Sloyan para construir esa dinámica.

Summer H. Howell: Filmar con Samantha Sloyan fue como un sueño. Es una persona muy sencilla, divertida y muy talentosa. Aunque nuestros personajes tienen una dinámica muy intensa, para nosotras era importante que aún así siguieran amándose. Mientras Carrie intenta tomar un poco de distancia y aprender a través de sus propias experiencias, Margaret hace todo lo posible por mantener a su hija a salvo del mundo, lo que las lleva a situaciones extremas. Las escenas con Sam se sentían muy naturales. Muchas veces me descubría observándola actuar mientras filmábamos sus tomas. Es de esas personas de las que aprendes simplemente por estar cerca de ellas.

Samantha Sloyan, Summer H. Howell Liane Hentscher/Liane Hentscher/Prime

En el fondo, Carrie experimenta ese deseo universal de la adolescencia de encajar. ¿Qué era importante para ti mostrar en tu versión de Carrie?

Summer H. Howell: Para mí era importante mostrar la curiosidad de Carrie y su gratitud por el mundo exterior. Su confusión al intentar desenvolverse en la escuela y encajar es una experiencia universal para los adolescentes, pero cuando llega por primera vez, es optimista, genuinamente amable y no intenta ser otra persona más que ella misma. El resto de la temporada se siente como una lucha por recuperar ese estado, mientras también aprende a controlar su telequinesis.

Al final del episodio 1, vemos a Carrie siendo víctima de bullying por parte de Chris y sus compañeras por primera vez. ¿Cómo fue filmar esa escena tan icónica?

Summer H. Howell: Tuvimos todo un día para filmar la escena de las regaderas. Fue un día largo y bastante agotador por la carga emocional y las acrobacias que hice, pero la pasé muy bien. Las otras chicas siempre fueron muy divertidas para trabajar, sin importar lo que estuviéramos filmando. Recuerdo ver cómo grababan una toma en primera persona desde la perspectiva de mis ojos, así que yo estaba a un lado, sentada sobre una caja de manzanas, mientras ellas lanzaban tampones y toallas sanitarias hacia la cámara. Fue un día bastante caótico, pero estoy muy contenta con el resultado final.

Courtesy of Prime

Esta es una serie intensa, con temas bastante fuertes. Cuéntanos sobre los momentos divertidos fuera de cámara con Mike Flanagan y el resto del elenco y equipo.

Summer H. Howell: Aunque estábamos filmando una serie muy dramática, fuera de cámara tratábamos de mantener un ambiente ligero y divertido. El elenco principal se llevaba muy bien, así que siempre encontrábamos maneras de entretenernos entre nosotros. Recuerdo dibujar en pizarrones, jugar ahorcado y reírnos constantemente. A veces jugábamos básquetbol —aunque más bien Joel nos hacía pedazos a todos—, ¡pero lo que realmente me importaba era pasar ese tiempo con todos ellos! Las cenas y las noches de juegos con Mike y los demás siempre eran muy divertidas.

¿Qué tiene de especial esta nueva y moderna adaptación de Carrie y qué mensaje esperas que se lleven las audiencias después de ver la serie?

Summer H. Howell: Si hay un mensaje que espero que se lleven después de ver Carrie, es que sean amables. Como verán en la serie, tenemos mucho más tiempo para conocer a los personajes y entender las historias detrás de por qué actúan como lo hacen. Realmente nunca sabes por lo que puede estar pasando otra persona ni cómo tus palabras y acciones pueden afectarla. Es muy fácil tratar mal a alguien para encajar, incluso cuando esa no es la persona que eres. Especialmente con las redes sociales y la posibilidad de esconderse detrás de una pantalla. Se necesita valentía para ser amable y necesitamos mucho más de eso.