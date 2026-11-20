De acuerdo con la numerología, el 22 de noviembre es una fecha especial para manifestar abundancia, materializar deseos y crear nuevos proyectos y comienzos, debido a la combinación de los números maestros 11 y 22, que están relacionados con la capacidad de construir una nueva realidad.

Es por eso que el conocido portal 11/22, es ideal para que hagas una pausa, revises tus intenciones y conectes desde la conciencia con aquello que deseas atraer a tu vida, ya sea amor, trabajo, dinero y abundancia en todas las áreas.

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¿Qué significa el portal 11/22 y por qué se considera tan poderoso?

En numerología, el número 11 se conoce como un número maestro asociado con la intuición, la sensibilidad, la iluminación y el despertar espiritual, por eso se relaciona con la capacidad de escuchar la voz interior, reconocer las señales de nuestro entorno y conectar con los deseos más profundos.

Por su parte, el 22 también es considerado un número maestro y recibe el nombre simbólico de maestro constructor, que se vincula con la disciplina, la materialización de ideas, la estabilidad y la capacidad de convertir grandes sueños en objetivos alcanzables.

La combinación de ambos números representa, desde esta interpretación espiritual, el equilibrio entre imaginar una vida diferente y tomar decisiones conscientes para construirla.

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Ritual del portal 11/22 para atraer abundancia y manifestar tus deseos

Para aprovechar la energía del portal 11/22, puedes realizar el siguiente ritual, es fácil de hacer y no necesitas ingredientes complicados para llevarlo a cabo.

Materiales:

Una vela blanca.

Una hoja de papel.

Una pluma o bolígrafo.

Un vaso con agua.



Un objeto que represente abundancia para ti, como una moneda, una piedra o una fotografía.

Paso a paso:

Prepara tu espacio: Buscas un lugar tranquilo y ordenado, luego coloca los materiales frente a ti y enciende la vela, cuidando que sea seguro para evitar accidentes.

Conecta con tu intención: Cierra los ojos y respira profundamente, luego piensa en aquello que deseas atraer a tu vida, y no tengas miedo de exagerar, pues eres capaz de materializar lo que quieras.

Escribe tus deseos: Divide la hoja en tres partes: uno para escribir lo que agradeces, lo que estás dispuesta a dejar atrás y lo que deseas construir, estas últimas intenciones deben ser en presente y positivas.

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Visualiza tu nueva etapa: Imagina cómo sería tu vida y cómo te sentirías al manifestar tus deseos y conecta con esas emociones y sensaciones, como si aplicaras la ley de la asunción.

Agradece y cierra el ritual: Finalmente lee tus intenciones en voz alta y termina con la frase: “Agradezco lo que tengo, libero lo que ya no necesito y recibo con confianza las oportunidades que me acercan a la vida que deseo construir”.

Al finalizar, puedes guardar la hoja en un lugar especial para volver a leerla cuando necesites recordar tus propósitos, y no olvides que necesitas también un plan de acción para mover la energía a tu favor, es decir, qué vas a hacer tú para que tu sueño se cumpla.