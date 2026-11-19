Con más de 20 años de trayectoria en el teatro musical, Mariana Dávila se ha consolidado como una de las artistas más versátiles de los escenarios mexicanos. Después de conquistar al público con su interpretación de Anya en Anastasia, la actriz y cantante se enfrenta a uno de los retos más emocionantes de su carrera: dar vida a una joven Omara Portuondo en Buena Vista Social Club, un musical que rinde homenaje a la riqueza de la música cubana y a las historias que han trascendido generaciones.

Pero más allá del desafío de interpretar a una de las voces más emblemáticas de Cuba, este proyecto representa para Mariana una oportunidad de reconectar con sus raíces musicales, explorar una faceta más auténtica de sí misma y descubrir que el crecimiento artístico también consiste en aprender a disfrutar el camino, sin sentir la necesidad de demostrar nada.

En entrevista exclusiva con Cosmopolitan México, Mariana Dávila nos habla sobre el proceso de preparación para interpretar a Omara Portuondo, los desafíos de construir una carrera en el teatro musical y la importancia de seguir sus sueños sin perder de vista aquello que verdaderamente la hace feliz.

Mariana Dávila habla de Buena Vista Social Club, su transformación como artista y el reto de interpretar a Omara Portuondo

1. Llevas más de 20 años construyendo una carrera en el teatro musical. Mirando hacia atrás, ¿cómo ha evolucionado Mariana como artista y qué sigue motivándote a aceptar nuevos retos?

Creo que Mariana como artista va evolucionando porque cada proyecto me exige distintos retos y habilidades. Este año he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes producciones en distintas ciudades de México, como actriz y como presentadora, con Disney, con productores de Monterrey y de la Ciudad de México, y ahora también con Buena Vista Social Club. Cada uno de estos proyectos me ha permitido explorar facetas distintas de Mariana como artista.

Lo que me sigue motivando a aceptar nuevos retos es que me encanta aprender. Siento una gran afición por seguir aprendiendo y por continuar sintiéndome vulnerable e incluso un poco torpe en ciertos aspectos de mi vida o de mis habilidades. Cuando siento esa incomodidad, sé que estoy a punto de aprender y crecer como persona y como artista.

Creo que es esa curiosidad que me acompaña desde chiquita y que, conforme voy creciendo y tengo la oportunidad de trabajar con artistas y productores a los que admiro, solamente se potencia. Me hace querer preguntarles cómo hacen su trabajo y cómo puedo aprender más de ellos.

Foto: Diego Alanis @dievko Hair & Makeup: Cynthia Muñoz @cynthiamunozmakeupartist Styling: Jero O’Reilly @jerooreilly Vestido: Maje Aretes: Paola Peres Brazalete y anillos: Pandora

2. Estás por estrenar Buena Vista Social Club, donde interpretarás a Omara Portuondo en su juventud. ¿Qué significa para ti formar parte de una producción que celebra un legado musical tan importante?

Acabamos de estrenar Buena Vista Social Club y, para mí, formar parte de esta producción que celebra un legado musical tan importante significa una gran responsabilidad. Creo que, como latinos y particularmente como mexicanos, hay al menos una o dos canciones de este repertorio que conocemos y que no solamente conocemos, sino que tenemos conectadas a una memoria preciada.

Los comentarios que hemos escuchado de la gente que ha venido a ver Buena Vista Social Club es que piensan en sus abuelos, en sus tíos o en sus padres. Desde que tuve la oportunidad de ver el espectáculo en Broadway, una de las cosas que más me conmovió fue cómo esta música honra historias que no conocemos y cuyo impacto no siempre alcanzamos a dimensionar. Entonces, para mí es una responsabilidad poder cantar este repertorio todas las noches y regalarle al espectador una conexión con su propia historia, de la forma en que eso se manifieste para cada quien. Pero también es un sueño cumplido. Vi el musical en Nueva York hace un año y soñé, anhelé la posibilidad de poder hacerlo y de estar en ese escenario. Así que formar parte de esta producción todos los días me hace sentir muy afortunada y agradecida con todas las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí.

3. Omara es una de las grandes figuras de la música cubana. ¿Cómo fue el proceso de investigación y preparación para darle vida, y qué descubriste de ella que te sorprendió?

Definitivamente hubo mucha investigación. Me encanta investigar y, con esta curiosidad que tengo y mis hiperfijaciones, comencé a estudiar muchísimo sobre Cuba en los años cincuenta, particularmente porque es la época que me toca interpretar en escena.

Investigué el contexto social, político y artístico, así como todo lo relacionado con la vida nocturna y el entretenimiento de aquella época, que es precisamente el universo en el que se desenvuelve la Omara joven de Buena Vista Social Club. También vi documentales y entrevistas sobre su vida. Creo que lo que más me sorprendió de Omara fue descubrir cómo las personas hablan de su calidad humana. Porque, si bien todos se deshacen en elogios sobre su faceta artística, su voz, lo que hace sobre el escenario, cómo interpreta una canción y cómo se apropia de cada pieza, que nada de eso es menor, me conmovió especialmente escuchar cómo las personas más cercanas hablan de ella. La manera en la que cuentan cómo los recibe en su casa, cómo los atiende y cómo se deshace en cariños me inspiró muchísimo. Es algo a lo que yo también presto mucha atención en mi forma de trabajar. Procuro generar un buen ambiente y conectar con las personas con las que me toca compartir una temporada. Entonces, tener ese referente fue una gran inspiración y también una sorpresa muy bonita.

Foto: Diego Alanis @dievko Hair & Makeup: Cynthia Muñoz @cynthiamunozmakeupartist Styling: Jero O’Reilly @jerooreilly Vestido: Maje Aretes: Paola Peres Brazalete y anillos: Pandora

4. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de interpretar a una figura real con una identidad artística tan reconocida? ¿Cómo encontraste el equilibrio entre rendirle homenaje y construir tu propia interpretación?

Creo que es importante aclarar que no estamos haciendo una imitación de Omara Portuondo. Además de que sería inútil, fue algo que los directores dejaron muy claro desde el primer día. Si bien estamos inspirándonos en la vida y obra de esta mujer, no se pretende hacer una imitación ni una copia de lo que ella hace, porque los directores también estaban interesados en descubrir qué tenía Mariana para aportar a ese personaje. Además, al inicio del espectáculo se explica que es una historia que, aunque está inspirada en hechos reales, tiene varias licencias artísticas y creativas para darle sabor.

No todo lo que sucede en el libreto de Buena Vista Social Club ocurrió exactamente así en la vida real. Sin embargo, todo el trasfondo de los problemas, los valores, las decisiones de quedarse en casa o irse, las segundas oportunidades y el deseo de seguir luchando por los sueños se mantiene intacto. Creo que el mayor desafío ha sido domar un poco mi cabeza, porque, ¿quién va a estar a la altura de Omara Portuondo? Pero también ha sido aprender a confiar en mis productores, mis directores y mis maestros, que han trabajado conmigo durante todos estos años, para construir una propuesta que para mí representa un reto y un disfrute, y de la que estoy muy orgullosa. Me siento muy afortunada de poder interpretarla todas las noches. Sin duda hay muchísima inspiración en Omara y en su obra, pero mi interpretación es una mezcla entre lo que ella representa en mi vida, todo lo que he podido aprender de ella y lo que es Mariana en este momento de su carrera.

5. Después de protagonizar Anastasia y dar vida a Anya, ¿encuentras algún punto en común entre ella y esta versión joven de Omara? ¿Qué te ha dejado cada personaje a nivel personal?

¡Qué hermosa pregunta! Creo que una de las cosas que más he disfrutado es reconectar con esa magia que existe cuando estás a punto de tomar una decisión. Tanto Anya como Omara se encuentran en un momento de sus vidas en el que tienen que tomar decisiones importantes. Están descubriendo hacia dónde las guía su corazón y, al mismo tiempo, están renunciando a cosas que tal vez habían pensado que querían, pero también reajustando su camino hacia donde realmente desean ir. Creo que ese es el mayor punto en común entre ambos personajes.

Y a nivel personal me conmueve mucho porque, como artista, siento que todo el tiempo estamos preguntándonos qué más queremos hacer, si lo que hemos conseguido nos hace sentir suficientemente satisfechos o si queremos cambiar de dirección. Es una pregunta frecuente en mi vida, así que tener la oportunidad de reconectar con ella desde el escenario, ahora a través de Omara y en su momento desde los ojitos de Anya, es reconfortante. Se siente como ir acompañada en el camino.

A nivel personal, creo que Anya me dio muchísima fuerza y la evidencia de que puedo hacer grandes cosas que tal vez nunca me hubiera imaginado o de las que no me sentía capaz. Anya llegó para sentar las bases de esa confianza y demostrarme que sí puedo hacerlo, que puedo trabajar para cumplir con mis propias expectativas y también con los requisitos de un equipo creativo y de una temporada larga de teatro, con toda la responsabilidad y disciplina que eso conlleva. Y creo que Omara, aunque llevo poco tiempo trabajando en ella, llega gracias a todo ese aprendizaje que me dejó Anya. Con esa confianza en mis habilidades, Omara viene a permitirme disfrutar más de mi trabajo, seguir creciendo, pero desde un lugar en el que siento menos necesidad de demostrar algo. Simplemente quiero seguir esforzándome al máximo todos los días y disfrutarlo. Creo que eso es lo que Omara me está regalando: el disfrute.

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6. La música cubana tiene una fuerza, una identidad y una sensibilidad muy particulares. ¿Qué ha significado para ti explorar este universo musical y qué te gustaría que el público sintiera al ver el espectáculo?

Trabajar con este material me ha permitido reconectar con quien era Mariana mucho antes de tomar la decisión de convertirse en artista. En mi casa siempre se ha escuchado música, particularmente música en español, boleros, trova, sones cubanos y tríos. Creo que eso fue lo que me flechó el corazón cuando tuve la oportunidad de ver el espectáculo en Broadway. Pensé: «Es que este material es la música que a mí me gusta por herencia de mis padres, pero al mismo tiempo está enaltecida en este escenario, con estas orquestaciones y estos músicos». Para mí sería un honor, un lujo y un gran disfrute tener la oportunidad de interpretarla de esa manera.

Entonces, poder reconectar con todo eso también le abre la puerta a una Mariana un poquito más auténtica, tal vez. Me encantaría que el público pudiera sentir esa misma libertad y esa conexión que yo experimenté cuando vi el espectáculo en Broadway. Ese disfrute, esas ganas de salir y volver a escuchar estas canciones tan románticas, de hablarles a las personas que también disfrutan esta música y que a lo mejor son mayores que nosotros, como nuestros abuelos o nuestros padres. Me gustaría que pudieran ir al teatro a liberarse y sentir algo bello durante las dos horas que dura el espectáculo.

7. Si pudieras describir esta nueva etapa de tu carrera en una palabra, ¿cuál sería?

¡Wow! Creo que me vienen a la mente dos palabras muy fuertes: agradecimiento y autenticidad. Creo que serían esas dos.