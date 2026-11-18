Si algo nos ha enseñado Karol G es que una noche cualquiera puede volverse extra con buena música, tus amigas y muchas ganas de bailar. Y ahora que el mood tropicoqueta llega a la Ciudad de México, Johnnie Walker se suma a la celebración con tres cocteles creados en colaboración con Café de Nadie e inspirados en el universo de La Bichota.

¿Lo mejor? Cada uno tiene su propia personalidad y una combinación de ingredientes que nos transporta al paraíso troplica. Desde maracuyá y mango hasta coco, piña y jengibre, estas tres propuestas tienen todo para acompañar una noche llena de reguetón, baile y canciones que sabemos de memoria.

Tres cocteles inspirados en La Bichota

El Cora: para las románticas de corazón

Si eres de las que canta “Coleccionando Heridas” a todo pulmón pero nunca pierde las ganas de enamorarse, este podría ser tu favorito. Preparado con Johnnie Walker Red Label, maracuyá, flor de sauco, limón y agua mineral, El Cora combina sabores frutales, florales y cítricos en una mezcla fresca y con un toque dulce.

Tres cocteles inspirados en La Bichota que combinan sabores tropicales, buena música y muchas ganas de celebrar. Josue Radilla

Fuego Latino: para las que no dejan de bailar

Si en cuanto escuchas los primeros segundos de LATINA FOREVA ya estás lista para bailar, este es para ti. Fuego Latino mezcla Johnnie Walker Gold Label, coco, mango, limón y soda mate, una combinación de sabores tropicales que nos recuerda a las vacaciones, los días de playa y esas noches en las que siempre terminamos diciendo: “una canción más”.

Tres cocteles inspirados en La Bichota que combinan sabores tropicales, buena música y muchas ganas de celebrar. Josue Radilla

Tropical Queen: para las protagonistas de la noche

Para las que saben que esa noche van a darlo todo. Tropical Queen combina Johnnie Walker Black Label, miel, piña, limón y jengibre, logrando un balance entre notas dulces, cítricas y especiadas. Una opción para quienes prefieren sabores con un poquito más de carácter. Al final, no importa si eres más de cantar las de despecho o sacar tu lado más bichota. Lo que sí sabemos es que estos tres cocteles son una buena excusa para reunir a tus amigas, subirle a la música y armar su propia noche tropicoqueta.