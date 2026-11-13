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¿Qué arquetipo femenino eres según tu signo zodiacal? Descubre la energía que llevas dentro

Cada mujer lleva un arquetipo femenino dentro, y su signo zodiacal le pone nombre, ¿con qué energía femenina te identificas más?

Noviembre 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué arquetipo femenino eres según tu signo zodiacal?

¿Qué arquetipo femenino eres según tu signo zodiacal?

Getty Images

Cada mujer posee una energía única que se manifiesta en su fuerza, sensibilidad, intuición o creatividad, y desde la astrología, estas cualidades se representan a través de arquetipos femeninos que reflejan distintas facetas de su personalidad.

Estas figuras no buscan definir por completo a una mujer ni determinar su destino, sino ofrecer una mirada simbólica a sus fortalezas, deseos, talentos y maneras de relacionarse con el mundo.

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¿Qué arquetipo femenino eres según tu signo zodiacal?

Desde la guerrera que no teme luchar por sus sueños hasta la sabia que confía en su intuición, descubre qué arquetipo femenino representa tu signo zodiacal y qué energía llevas dentro.

Aries

Estás representada por la guerrera, eres una mujer con un espíritu de lucha que no duda en defender a los suyos. Te caracterizas por ser valiente e independiente que no espera a que alguien más salga en su defensa, pues te gusta el reto de conquistar tus metas.

Tauro

Tu arquetipo es la Madre Tierra, y representa la abundancia, la sensualidad y la conexión con la naturaleza, por eso valoras la estabilidad, el placer de las pequeñas cosas y la seguridad emocional. Tu fortaleza está en construir, cuidar y disfrutar de aquello que te brinda bienestar.

Géminis

Eres la mensajera, y te caracterizas por ser curiosa, ingeniosa y comunicativa, tu energía está vinculada con la inteligencia, el aprendizaje y la libertad de explorar diferentes caminos, y tienes facilidad para conectar con personas y descubrir nuevas perspectivas.

Cáncer

La Guardiana es tu arquetipo, y está asociada con la protección, la sensibilidad y la intuición, tu naturaleza suele ser empática y protectora, con una profunda conexión con sus raíces y seres queridos. Su mayor fortaleza está en comprender las emociones y crear espacios de confianza.

Los signos del zodiaco que despiertan envidia sin querer

¿Qué arquetipo femenino eres según tu signo zodiacal?

Getty Images

Leo

El arquetipo de las chicas Leo es la Reina, que encarna el liderazgo, la creatividad y la seguridad personal, además reconoces tu valor y no temes ocupar tu lugar. Tienes una energía magnética, generosa y expresiva, que te impulsa a brillar y motivar a quienes te rodean.

Virgo

Al ser una chica analítica, observadora y práctica,tu arquetipo es la sabia, que tiene una energía que se relaciona con el conocimiento, la organización y el deseo de mejorar tu entorno.

Libra

Eres la diplomática, un arquetipo que simboliza la armonía, la belleza y el equilibrio, además te caracterizas por tener una sensibilidad estética, facilidad para mediar en los conflictos y una inclinación natural hacia la justicia y la cooperación.

Escorpio

Tienes el poder de la Alquimista, por eso eres intensa, intuitiva y reservada, además tu energía está relacionada con la profundidad emocional, la capacidad de enfrentar tus sombras y reinventarte después de los momentos difíciles.

Sagitario

Libre, aventurera y optimista, tu arquetipo es la exploradora, con una búsqueda de conocimiento y nuevas experiencias, que necesita descubrir el mundo a su manera. Valoras la independencia, la autenticidad y la posibilidad de crecer a través de los viajes y el aprendizaje.

Capricornio

Eres la Arquitecta, y te caracterizas por ser disciplinada, estratégica y perseverante. Tu energía está relacionada con la ambición, la responsabilidad y la madurez, eres una mujer que comprende que los grandes logros requieren paciencia, constancia y visión a largo plazo.

Acuario

La Visionaria es tu arquetipo, te caracterizas por ser original, independiente y revolucionaria, con una hermosa libertad de pensamiento e innovación. Tu mayor fortaleza es atreverte a pensar fuera de lo convencional.

Piscis

Soñadora, compasiva e intuitiva, tu arquetipo es la Mística, que representa la sensibilidad y la conexión con el mundo interior, y con una energía que está relacionada con la imaginación, la espiritualidad y la empatía.

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