Noviembre se caracteriza por ser el mes en que todos nos preparamos para las fiestas decembrinas; sin embargo, una nueva teoría asegura que también es el momento de reflexionar sobre nuestra vida amorosa y el romance.

Y es que de acuerdo con la teoría de noviembre, durante este periodo las parejas entran en un periodo donde se fortalece el lazo que las une, o deciden terminar antes de que comience diciembre.

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¿Qué es la teoría de noviembre?

La teoría de noviembre plantea que este mes funciona como una especie de fecha límite para las relaciones: algunas parejas deciden dar un paso más en su compromiso, mientras que otras optan por separarse.

Y es que según esta teoría que se ha hecho tan popular en las redes sociales, la cercanía de las fiestas decembrinas lleva a muchas personas a cuestionarse si desean presentar a su pareja con la familia, construir un futuro juntos o comenzar 2027 a su lado.

La teoría de noviembre: por qué algunas parejas se fortalecen y otras terminan antes de diciembre Getty Images

¿Por qué noviembre nos hace cuestionar nuestras relaciones?

Es común que con la llegada del cierre de año, muchas personas hagamos un balance de nuestra vida y reflexionamos sobre lo que deseamos para el futuro, y esto puede llevarnos a cuestionarnos sobre nuestra relación, incluso reconocer problemas que habíamos ignorado y tomar decisiones que llevábamos tiempo posponiendo, especialmente ante la idea de comenzar un nuevo año.

Además, las fiestas decembrinas suelen implicar compromisos familiares, reuniones, viajes y gastos compartidos, y para algunas parejas, estos planes representan una oportunidad para acercarse; para otras, pueden evidenciar diferencias sobre sus prioridades, expectativas y proyectos de vida que las lleva a tomar caminos separados.

¿Cómo saber si tu relación sobrevivirá a noviembre?

La teoría de noviembre no significa que todas las parejas estén destinadas a separarse, y existen señales que te pueden ayudar a identificar si tienes una relación sólida con tu pareja.