La teoría de noviembre: por qué algunas parejas se fortalecen y otras terminan antes de diciembre

Noviembre se caracteriza por ser el mes en que todos nos preparamos para las fiestas decembrinas; sin embargo, una nueva teoría asegura que también es el momento de reflexionar sobre nuestra vida amorosa y el romance.
Y es que de acuerdo con la teoría de noviembre, durante este periodo las parejas entran en un periodo donde se fortalece el lazo que las une, o deciden terminar antes de que comience diciembre.
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¿Qué es la teoría de noviembre?
La teoría de noviembre plantea que este mes funciona como una especie de fecha límite para las relaciones: algunas parejas deciden dar un paso más en su compromiso, mientras que otras optan por separarse.
Y es que según esta teoría que se ha hecho tan popular en las redes sociales, la cercanía de las fiestas decembrinas lleva a muchas personas a cuestionarse si desean presentar a su pareja con la familia, construir un futuro juntos o comenzar 2027 a su lado.
¿Por qué noviembre nos hace cuestionar nuestras relaciones?
Es común que con la llegada del cierre de año, muchas personas hagamos un balance de nuestra vida y reflexionamos sobre lo que deseamos para el futuro, y esto puede llevarnos a cuestionarnos sobre nuestra relación, incluso reconocer problemas que habíamos ignorado y tomar decisiones que llevábamos tiempo posponiendo, especialmente ante la idea de comenzar un nuevo año.
Además, las fiestas decembrinas suelen implicar compromisos familiares, reuniones, viajes y gastos compartidos, y para algunas parejas, estos planes representan una oportunidad para acercarse; para otras, pueden evidenciar diferencias sobre sus prioridades, expectativas y proyectos de vida que las lleva a tomar caminos separados.
¿Cómo saber si tu relación sobrevivirá a noviembre?
La teoría de noviembre no significa que todas las parejas estén destinadas a separarse, y existen señales que te pueden ayudar a identificar si tienes una relación sólida con tu pareja.
- Los dos buscan tiempo para estar juntos, mantienen la comunicación y demuestran cariño sin que una sola persona tenga que insistir.
- No evitan las conversaciones incómodas y son capaces de expresar lo que sienten sin miedo a ser juzgados.
- Resuelven los conflictos, no se trata de no discutir, sino de encontrar soluciones sin recurrir a los reproches, el silencio o las amenazas de terminar.
- Tienen conversaciones sobre sus planes, deseos y compromisos, y buscan puntos en común para avanzar.
- Ambos se esfuerzan por cuidar la relación y demuestran con acciones que quieren permanecer juntos.
- Puedes ser tú misma, expresar tus necesidades y mantener tu individualidad sin sentir que debes ganarte constantemente el cariño de tu pareja.