El Portal 11/11 es considerado, desde la numerología, una fecha especial para manifestar deseos, cerrar ciclos y atraer nuevas oportunidades, y este año además adquiere un significado particular al coincidir con una combinación que simboliza nuevos comienzos, transformación y crecimiento personal.

Su cercanía con la Luna Nueva en Escorpio y los cambios de movimiento de Mercurio y Venus refuerza, dentro de las interpretaciones astrológicas, su asociación con la renovación y los nuevos caminos.

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¿Qué significa el portal 11/11 y por qué es tan especial?

En numerología, el 11 es considerado un número maestro asociado con la intuición, la creatividad y la sensibilidad, por ello, el 11 de noviembre se interpreta espiritualmente como una fecha propicia para conectar con los deseos, reflexionar sobre las metas personales y visualizar nuevos comienzos.

Por otra parte, el Portal 11/11 suele asociarse con tres propósitos:

Nuevos comienzos : dejar atrás situaciones que ya no aportan bienestar y prepararse para nuevas etapas.

: dejar atrás situaciones que ya no aportan bienestar y prepararse para nuevas etapas. Abundancia y prosperidad : establecer intenciones relacionadas con la estabilidad económica, el crecimiento profesional y el bienestar.

: establecer intenciones relacionadas con la estabilidad económica, el crecimiento profesional y el bienestar. Despertar espiritual: escuchar la intuición, fortalecer el autoconocimiento y reconocer qué cambios necesitamos realizar.

Portal 11/11: qué significa y qué rituales hacer para atraer abundancia y abrir nuevos caminos Getty Images

Rituales para aprovechar la energía del portal 11/11

Si deseas recibir esta fecha con una intención especial, puedes realizar algunos rituales inspirados en la numerología y las tradiciones espirituales.

Ritual de las 11 intenciones para manifestar tus deseos

Uno de los rituales más populares consiste en escribir 11 deseos o intenciones para el futuro. Busca un lugar tranquilo, toma una hoja de papel y anota aquello que te gustaría conseguir en diferentes áreas de tu vida, como el amor, el trabajo, la salud, la tranquilidad y la prosperidad.

Procura escribir tus intenciones de manera positiva y concreta. Por ejemplo: “Estoy construyendo una vida con estabilidad económica”, “Me abro a nuevas oportunidades profesionales” o “Cultivo relaciones sanas y recíprocas”.

Ritual de gratitud para multiplicar la abundancia

La abundancia no solamente se relaciona con el dinero, también puede encontrarse en la salud, las amistades, la familia, las experiencias y las oportunidades que forman parte de nuestra vida.

Para realizar este ritual, escribe 11 cosas por las que te sientes agradecida. Pueden ser pequeños logros, personas que te acompañan, aprendizajes o situaciones que te hayan permitido crecer.

Después, anota tres cosas que te gustaría mejorar y una acción concreta que puedas realizar para acercarte a cada objetivo. Este ritual te ayudará a reconocer lo que ya tienes y a establecer propósitos para construir aquello que deseas.

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Ritual para cerrar ciclos y abrir nuevos comienzos

Antes de recibir nuevas oportunidades, algunas tradiciones espirituales recomiendan dejar espacio para aquello que está por llegar, y para representar este proceso, escribe en una hoja los miedos, hábitos, pensamientos o situaciones que deseas dejar atrás.

Cuando termines, lee lo que escribiste y reflexiona sobre qué puedes hacer para cambiar esas circunstancias, y rompe el papel y deséchalo como símbolo de cierre.

En otra hoja, escribe tres nuevos comienzos que quieras impulsar durante los próximos meses. Puedes incluir un proyecto personal, un cambio profesional o una meta relacionada con tu bienestar.