¿Has hecho de todo por manifestar tus sueños sin éxito? Tal vez necesitas probar con la ley de la asunción, una tendencia que parte de la idea de que cambiar tus creencias y pensamientos puede transformar la manera en la que percibes tu realidad y te acercas a tus objetivos.

Esta filosofía de manifestación invita a dejar atrás las limitaciones mentales y comenzar a pensar desde la versión de ti misma que deseas construir, para poder manifestar en el plano físico, todo aquello que deseas.

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¿Qué es la ley de la asunción?

La ley de la asunción es una filosofía de manifestación asociada con las enseñanzas de Neville Goddard, quien sostiene que asumir internamente que algo ya forma parte de tu realidad puede ayudarte a orientar tus pensamientos, emociones y comportamientos hacia ese resultado.

En otras palabras, no se trata únicamente de desear tener una relación sana, conseguir un mejor empleo o alcanzar estabilidad económica, sino de comenzar a adoptar las creencias y actitudes de una persona que se siente capaz de conseguirlo.

¿Cómo funciona la ley de la asunción?

La propuesta parte de una idea sencilla: las creencias que tienes sobre ti misma pueden influir en la manera en la que enfrentas diferentes situaciones.

Si constantemente piensas que no eres suficientemente buena, que nunca tendrás éxito o que no mereces recibir amor, podrías terminar tomando decisiones condicionadas por esas inseguridades.

Por el contrario, desarrollar una percepción más positiva de tus capacidades puede ayudarte a reconocer oportunidades, establecer límites, asumir nuevos retos y actuar con mayor confianza.

Ley de la asunción: cómo reprogramar tus pensamientos para manifestar lo que deseas Pexels

¿Cómo reprogramar tu mente para manifestar lo que deseas?

Si quieres incorporar esta filosofía a tu vida cotidiana, puedes comenzar con pequeños ejercicios de introspección y cambios en tu diálogo interno.

Identifica tus creencias limitantes

El primer paso es reconocer cuáles son los pensamientos que podrían estar impidiéndote avanzar. Frases como “no soy capaz”, “siempre me pasa lo mismo” o “no tengo suerte en el amor”, pueden convertirse en ideas recurrentes que afectan tu percepción de ti misma y debes cambiarlas.

Utiliza afirmaciones positivas

Las afirmaciones son frases que puedes repetir para reforzar determinadas creencias sobre ti misma. Dentro de la ley de la asunción, se utilizan para adoptar mentalmente la identidad de la persona que deseas ser.

Algunos ejemplos son: “Soy merecedora de amor y respeto”, “Confío en mis capacidades para alcanzar mis objetivos” o “Construyo relaciones en las que existe reciprocidad”.

Visualiza la vida que deseas y actúa como si ya la tuvieras

La visualización consiste en imaginar que ya has alcanzado tus objetivos y conectar con las emociones que experimentarías al conseguirlos, además, es importante que comiences a adoptar hábitos y comportamientos acordes con la vida que deseas.

La ley de la asunción también propone abandonar la idea de que siempre te falta algo para sentirte plena, esto no significa ignorar tus necesidades o fingir que todo está bien, sino aprender a no interpretar cada dificultad como una prueba de que no mereces conseguir lo que deseas.