3 rituales de otoño para soltar el pasado, cerrar ciclos y atraer nuevos comienzos

Mientras los árboles dejan caer sus hojas y la naturaleza se prepara para un periodo de descanso, también nos invita a reflexionar sobre aquello que necesitamos dejar atrás para darle espacio a nuevas experiencias.
Se trata de una temporada que nos recuerda que soltar no siempre significa perder, sino reconocer cuándo algo ha cumplido su ciclo y permitirnos avanzar, y desde una perspectiva espiritual, el otoño representa la transformación, la renovación y el desapego.
Por eso, muchas personas aprovechan esta época para realizar pequeños rituales que les ayuden a cerrar etapas, liberar emociones acumuladas y establecer nuevas intenciones para el futuro.
Te podría interesar: Ritual de protección para el 31 de octubre: protege tu energía y atrae paz antes de noviembre
Rituales de otoño para soltar, cerrar ciclos y atraer nuevos inicios
Si has sentido que necesitas hacer una pausa, despedirte de una historia que ya no te hace bien o comenzar de nuevo con una energía diferente, estos tres rituales de otoño pueden convertirse en una oportunidad para conectar contigo misma y reflexionar sobre lo que deseas atraer a tu vida.
Ritual de hojas secas para soltar el pasado
Así como la naturaleza se desprende de aquello que ya no necesita, este ritual busca ayudarte a identificar las emociones, experiencias y situaciones que estás lista para dejar atrás.
¿Qué necesitas?
- Tres hojas secas.
- Una hoja de papel.
- Una pluma.
¿Cómo realizarlo?
Busca un espacio tranquilo y escribe en el papel todo aquello que deseas soltar: miedos, resentimientos, culpas, relaciones del pasado o expectativas que ya no coinciden con la persona en la que te estás convirtiendo.
Después, toma las tres hojas secas y asigna a cada una un significado: lo que necesitas perdonar, lo que debes aceptar y aquello que estás preparada para dejar ir.
Sostén las hojas entre tus manos y tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que has aprendido de cada experiencia. Finalmente, deposítalas en la naturaleza o en un espacio donde puedan regresar a la tierra.
Puedes acompañar el ritual con una afirmación: “Agradezco lo que viví, libero lo que ya no me pertenece y permito que nuevas experiencias lleguen a mi vida”.
Ritual con vela para cerrar ciclos y renovar tu energía
La luz de una vela representa, en distintas tradiciones espirituales, la esperanza, la claridad y la posibilidad de comenzar de nuevo. Por eso, este ritual es ideal si estás atravesando una ruptura amorosa, un cambio importante en tu vida o simplemente deseas dejar atrás una versión de ti misma con la que ya no te identificas.
¿Qué necesitas?
- Una vela blanca.
- Una hoja de papel.
- Una pluma.
¿Cómo realizarlo?
Elige un lugar tranquilo y enciende la vela blanca. Durante unos minutos, respira profundamente y piensa en aquello que deseas dejar atrás. No necesitas juzgar tus decisiones ni sentirte culpable por lo que no salió como esperabas.
En el papel escribe una despedida dirigida a esa etapa de tu vida, expresa lo que aprendiste, aquello que te dolió y las cosas que ya no estás dispuesta a repetir. Cuando termines, lee tus palabras en voz baja y agradece lo que esa experiencia te enseñó. Después, rompe el papel.
Para finalizar, repite: “Honro mi pasado, acepto mi presente y confío en los nuevos comienzos que puedo construir”.
Ritual con canela para atraer nuevos comienzos
En algunas tradiciones populares, la canela se relaciona simbólicamente con la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna, por lo que suele utilizarse en rituales para establecer intenciones.
¿Qué necesitas?
- Una ramita de canela.
- Una hoja de papel.
- Una pluma.
¿Cómo realizarlo?
Busca un momento en el que puedas estar tranquila y escribe cinco cosas que deseas atraer a tu vida durante los próximos meses. Pueden ser nuevas oportunidades profesionales, tranquilidad emocional, relaciones sanas, estabilidad económica o experiencias que te permitan crecer.
Al lado de cada intención, escribe una pequeña acción que puedas realizar para acercarte a ella. Recuerda que los nuevos comienzos no dependen únicamente de los deseos, sino también de las decisiones que tomas todos los días.
Después, coloca la ramita de canela sobre el papel y tómate unos minutos para visualizar cómo te gustaría sentirte en esta nueva etapa.
Guarda tus intenciones en un lugar especial y repite: “Estoy abierta a nuevas oportunidades, recibo con gratitud lo bueno que llega a mi vida y tengo la confianza para construir el futuro que deseo”.