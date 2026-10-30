3 rituales de otoño para soltar el pasado, cerrar ciclos y atraer nuevos comienzos

Mientras los árboles dejan caer sus hojas y la naturaleza se prepara para un periodo de descanso, también nos invita a reflexionar sobre aquello que necesitamos dejar atrás para darle espacio a nuevas experiencias.

Se trata de una temporada que nos recuerda que soltar no siempre significa perder, sino reconocer cuándo algo ha cumplido su ciclo y permitirnos avanzar, y desde una perspectiva espiritual, el otoño representa la transformación, la renovación y el desapego.

Por eso, muchas personas aprovechan esta época para realizar pequeños rituales que les ayuden a cerrar etapas, liberar emociones acumuladas y establecer nuevas intenciones para el futuro.

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Rituales de otoño para soltar, cerrar ciclos y atraer nuevos inicios

Si has sentido que necesitas hacer una pausa, despedirte de una historia que ya no te hace bien o comenzar de nuevo con una energía diferente, estos tres rituales de otoño pueden convertirse en una oportunidad para conectar contigo misma y reflexionar sobre lo que deseas atraer a tu vida.

Ritual de hojas secas para soltar el pasado

Así como la naturaleza se desprende de aquello que ya no necesita, este ritual busca ayudarte a identificar las emociones, experiencias y situaciones que estás lista para dejar atrás.

¿Qué necesitas?

Tres hojas secas.

Una hoja de papel.

Una pluma.



¿Cómo realizarlo?

Busca un espacio tranquilo y escribe en el papel todo aquello que deseas soltar: miedos, resentimientos, culpas, relaciones del pasado o expectativas que ya no coinciden con la persona en la que te estás convirtiendo.

Después, toma las tres hojas secas y asigna a cada una un significado: lo que necesitas perdonar, lo que debes aceptar y aquello que estás preparada para dejar ir.

Sostén las hojas entre tus manos y tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que has aprendido de cada experiencia. Finalmente, deposítalas en la naturaleza o en un espacio donde puedan regresar a la tierra.

Puedes acompañar el ritual con una afirmación: “Agradezco lo que viví, libero lo que ya no me pertenece y permito que nuevas experiencias lleguen a mi vida”.

Rituales de otoño para soltar el pasado, cerrar ciclos y atraer nuevos comienzos Getty Images

Ritual con vela para cerrar ciclos y renovar tu energía

La luz de una vela representa, en distintas tradiciones espirituales, la esperanza, la claridad y la posibilidad de comenzar de nuevo. Por eso, este ritual es ideal si estás atravesando una ruptura amorosa, un cambio importante en tu vida o simplemente deseas dejar atrás una versión de ti misma con la que ya no te identificas.

¿Qué necesitas?

Una vela blanca.

Una hoja de papel.

Una pluma.



¿Cómo realizarlo?

Elige un lugar tranquilo y enciende la vela blanca. Durante unos minutos, respira profundamente y piensa en aquello que deseas dejar atrás. No necesitas juzgar tus decisiones ni sentirte culpable por lo que no salió como esperabas.

En el papel escribe una despedida dirigida a esa etapa de tu vida, expresa lo que aprendiste, aquello que te dolió y las cosas que ya no estás dispuesta a repetir. Cuando termines, lee tus palabras en voz baja y agradece lo que esa experiencia te enseñó. Después, rompe el papel.

Para finalizar, repite: “Honro mi pasado, acepto mi presente y confío en los nuevos comienzos que puedo construir”.

Ritual con canela para atraer nuevos comienzos

En algunas tradiciones populares, la canela se relaciona simbólicamente con la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna, por lo que suele utilizarse en rituales para establecer intenciones.

¿Qué necesitas?

Una ramita de canela.

Una hoja de papel.

Una pluma.



¿Cómo realizarlo?

Busca un momento en el que puedas estar tranquila y escribe cinco cosas que deseas atraer a tu vida durante los próximos meses. Pueden ser nuevas oportunidades profesionales, tranquilidad emocional, relaciones sanas, estabilidad económica o experiencias que te permitan crecer.

Al lado de cada intención, escribe una pequeña acción que puedas realizar para acercarte a ella. Recuerda que los nuevos comienzos no dependen únicamente de los deseos, sino también de las decisiones que tomas todos los días.

Después, coloca la ramita de canela sobre el papel y tómate unos minutos para visualizar cómo te gustaría sentirte en esta nueva etapa.

Guarda tus intenciones en un lugar especial y repite: “Estoy abierta a nuevas oportunidades, recibo con gratitud lo bueno que llega a mi vida y tengo la confianza para construir el futuro que deseo”.