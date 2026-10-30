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3 rituales de otoño para soltar el pasado, cerrar ciclos y atraer nuevos comienzos

El otoño es una estación mágica que nos invita a soltar el pasado, renovarnos y abrirle la puerta a nuevos comienzos, tal y como lo hace la naturaleza.

Octubre 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Rituales de otoño para soltar el pasado, cerrar ciclos y atraer nuevos comienzos

Rituales de otoño para soltar el pasado, cerrar ciclos y atraer nuevos comienzos

Getty Images

Mientras los árboles dejan caer sus hojas y la naturaleza se prepara para un periodo de descanso, también nos invita a reflexionar sobre aquello que necesitamos dejar atrás para darle espacio a nuevas experiencias.

Se trata de una temporada que nos recuerda que soltar no siempre significa perder, sino reconocer cuándo algo ha cumplido su ciclo y permitirnos avanzar, y desde una perspectiva espiritual, el otoño representa la transformación, la renovación y el desapego.

Por eso, muchas personas aprovechan esta época para realizar pequeños rituales que les ayuden a cerrar etapas, liberar emociones acumuladas y establecer nuevas intenciones para el futuro.

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Rituales de otoño para soltar, cerrar ciclos y atraer nuevos inicios

Si has sentido que necesitas hacer una pausa, despedirte de una historia que ya no te hace bien o comenzar de nuevo con una energía diferente, estos tres rituales de otoño pueden convertirse en una oportunidad para conectar contigo misma y reflexionar sobre lo que deseas atraer a tu vida.

Ritual de hojas secas para soltar el pasado

Así como la naturaleza se desprende de aquello que ya no necesita, este ritual busca ayudarte a identificar las emociones, experiencias y situaciones que estás lista para dejar atrás.

¿Qué necesitas?

  • Tres hojas secas.
  • Una hoja de papel.
  • Una pluma.

¿Cómo realizarlo?

Busca un espacio tranquilo y escribe en el papel todo aquello que deseas soltar: miedos, resentimientos, culpas, relaciones del pasado o expectativas que ya no coinciden con la persona en la que te estás convirtiendo.

Después, toma las tres hojas secas y asigna a cada una un significado: lo que necesitas perdonar, lo que debes aceptar y aquello que estás preparada para dejar ir.

Sostén las hojas entre tus manos y tómate unos minutos para reflexionar sobre lo que has aprendido de cada experiencia. Finalmente, deposítalas en la naturaleza o en un espacio donde puedan regresar a la tierra.

Puedes acompañar el ritual con una afirmación: “Agradezco lo que viví, libero lo que ya no me pertenece y permito que nuevas experiencias lleguen a mi vida”.

Ritual de protección para el 31 de octubre: protege tu energía y atrae paz antes de noviembre

Rituales de otoño para soltar el pasado, cerrar ciclos y atraer nuevos comienzos

Getty Images

Ritual con vela para cerrar ciclos y renovar tu energía

La luz de una vela representa, en distintas tradiciones espirituales, la esperanza, la claridad y la posibilidad de comenzar de nuevo. Por eso, este ritual es ideal si estás atravesando una ruptura amorosa, un cambio importante en tu vida o simplemente deseas dejar atrás una versión de ti misma con la que ya no te identificas.

¿Qué necesitas?

  • Una vela blanca.
  • Una hoja de papel.
  • Una pluma.

¿Cómo realizarlo?

Elige un lugar tranquilo y enciende la vela blanca. Durante unos minutos, respira profundamente y piensa en aquello que deseas dejar atrás. No necesitas juzgar tus decisiones ni sentirte culpable por lo que no salió como esperabas.

En el papel escribe una despedida dirigida a esa etapa de tu vida, expresa lo que aprendiste, aquello que te dolió y las cosas que ya no estás dispuesta a repetir. Cuando termines, lee tus palabras en voz baja y agradece lo que esa experiencia te enseñó. Después, rompe el papel.

Para finalizar, repite: “Honro mi pasado, acepto mi presente y confío en los nuevos comienzos que puedo construir”.

Ritual con canela para atraer nuevos comienzos

En algunas tradiciones populares, la canela se relaciona simbólicamente con la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna, por lo que suele utilizarse en rituales para establecer intenciones.

¿Qué necesitas?

  • Una ramita de canela.
  • Una hoja de papel.
  • Una pluma.

¿Cómo realizarlo?

Busca un momento en el que puedas estar tranquila y escribe cinco cosas que deseas atraer a tu vida durante los próximos meses. Pueden ser nuevas oportunidades profesionales, tranquilidad emocional, relaciones sanas, estabilidad económica o experiencias que te permitan crecer.

Al lado de cada intención, escribe una pequeña acción que puedas realizar para acercarte a ella. Recuerda que los nuevos comienzos no dependen únicamente de los deseos, sino también de las decisiones que tomas todos los días.

Después, coloca la ramita de canela sobre el papel y tómate unos minutos para visualizar cómo te gustaría sentirte en esta nueva etapa.

Guarda tus intenciones en un lugar especial y repite: “Estoy abierta a nuevas oportunidades, recibo con gratitud lo bueno que llega a mi vida y tengo la confianza para construir el futuro que deseo”.

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