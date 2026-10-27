El último día de octubre es una oportunidad para cerrar ciclos, soltar las preocupaciones y prepararte para recibir un nuevo mes con más tranquilidad, por eso te compartimos este sencillo ritual de protección para el 31 de octubre.

Esta energía es ideal para cerrar ciclos y crear cambios de ciclo para reflexionar, establecer intenciones y dejar atrás aquello que ya no desean llevar consigo, dejando a tu alrededor una sensación de paz que te llena de energía.

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¿Por qué debes aprovechar la energía del 31 de octubre?

En distintas tradiciones espirituales, el final de octubre se relaciona simbólicamente con la introspección, la transformación y el cierre de etapas, que pueden servir como una forma de meditación y autocuidado.

Si quieres recibir noviembre con una sensación de ligereza y armonía, puedes realizar un ritual de protección en casa utilizando elementos sencillos como una vela blanca, un recipiente con agua y un poco de sal.

Ritual de protección para el 31 de octubre

Antes de comenzar, es importante que tengas a la mano todos los ingredientes para realizar tu ritual.

Una vela blanca: simboliza la paz, la claridad y la renovación.

Un recipiente con agua: representa la limpieza emocional y la fluidez.

Una pizca de sal: se asocia tradicionalmente con la purificación y la protección.

Una hoja de papel y una pluma: te ayudarán a identificar aquello que deseas dejar atrás y las intenciones que quieres establecer para noviembre.

Ritual de protección para el 31 de octubre: protege tu energía y atrae paz antes de noviembre Getty Images

Ritual paso a paso

Antes de comenzar, ordena y ventila el espacio donde harás el ritual, pues simbólicamente, limpiar tu entorno representa dejar atrás lo acumulado y abrir paso a nuevas experiencias, además de favorecer una sensación de calma y renovación.

Enciende la vela blanca

Coloca la vela sobre una superficie estable y resistente al calor, enciéndela con cuidado y tómate unos instantes para respirar lentamente. Mientras observas su luz, piensa en lo que deseas cultivar durante noviembre: tranquilidad, claridad para tomar decisiones, relaciones más saludables o una mayor conexión contigo misma.

Prepara el agua con sal

Coloca agua en un recipiente y agrega una pequeña pizca de sal. En algunas tradiciones populares, esta combinación se utiliza simbólicamente para representar la limpieza y la liberación de aquello que genera malestar.

Pon el recipiente cerca de ti mientras reflexionas sobre las emociones que deseas soltar antes de que termine octubre.

Ritual de protección para el 31 de octubre: protege tu energía y atrae paz antes de noviembre Getty Images

Escribe lo que deseas dejar atrás

En una hoja de papel, anota tres cosas que no quieres seguir cargando emocionalmente durante noviembre. Pueden ser preocupaciones recurrentes, hábitos que te desgastan, expectativas poco realistas o situaciones que necesitas aprender a aceptar.

Después, escribe tres intenciones para el nuevo mes. Por ejemplo:

Quiero cuidar mi paz sin sentir culpa.

Elijo dedicar más tiempo a las personas y actividades que me hacen bien.

Me permito cerrar etapas y avanzar a mi propio ritmo.

Lee tus intenciones en voz baja y piensa en una acción concreta que puedas realizar para acercarte a cada una.

Cuando termines, rompe la hoja donde escribiste aquello que quieres dejar atrás y deposítala en la basura como un gesto simbólico de cierre. Conserva la lista de tus intenciones para revisarla durante noviembre.

Cierra el ritual con afirmaciones de protección

Para terminar, respira profundamente tres veces y repite una frase que represente el estado emocional que deseas cultivar.

Puedes utilizar esta afirmación:

“Dejo ir lo que ya no necesito, protejo mi tranquilidad y recibo noviembre con serenidad, claridad y confianza. Elijo cuidar mi energía, establecer límites saludables y abrir espacio para lo que me hace bien”.

Permanece unos minutos en silencio y, cuando te sientas lista, apaga la vela.