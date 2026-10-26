Dylan Sprouse asegura que él y Cole son “hijos de incesto” tras descubrir un inesperado secreto familiar

Dylan Sprouse y su gemelo, Cole, se ganaron el corazón de millones de fanáticos alrededor del mundo desde su aparición en Zack y Cody: Gemelos en acción, la serie de Disney Channel que se estrenó en 2005 y contó con tres temporadas. Desde entonces, hemos seguido la vida de los hermanos a través de los años, y ahora uno de ellos incluso ha comenzado una nueva etapa como papá: Dylan. El actor le dio la bienvenida a su primera hija, Sylvie, junto a Barbara Palvin, el pasado 7 de septiembre de 2026.

La feliz pareja ha compartido algunos momentos de esta nueva etapa a través de redes sociales, conquistando una vez más a sus seguidores. Sin embargo, la razón por la que Dylan ha estado dando de qué hablar recientemente no tiene nada que ver con su paternidad, sino con una inesperada confesión que hizo durante su participación en el pódcast Wildmen.

Dylan Sprouse descubre un inesperado secreto familiar que Cole Sprouse se niega a conocer

Durante su reciente participación en el pódcast, Dylan Sprouse reveló que tomó la decisión de investigar sus orígenes a través de Ancestry, una plataforma que permite conocer información sobre tu árbol genealógico mediante pruebas de ADN y registros familiares.

Durante el proceso, el actor de 34 años logró contactar a algunos familiares que ni siquiera conocía, especialmente del lado de su padre. Pero mientras reconstruía su historia familiar, comenzó a notar algo completamente inesperado: las dos ramas de su familia habían vivido en California durante la fiebre del oro, en el siglo XIX.

“Cuando lo usé por primera vez, mi reconstrucción de la historia familiar era muy diferente a la de ahora. He encontrado a muchos familiares, curiosamente, a quienes nunca conocí, porque la familia de mi padre está bastante fragmentada. Empecé a hablar con ellos, a comparar y contrastar”.

Fue entonces cuando descubrió algo extraño: algunos de sus antepasados maternos y paternos se habían unido mediante matrimonios mucho antes de que sus padres se conocieran, así que decidió darle la noticia a su hermano: “Llamé a Cole, le mostré una foto y le dije: “Hombre, acabo de descubrir una mierda jodidamente loca”.

Con el paso de las generaciones, aquellas familias tomaron caminos diferentes, hasta que sus historias volvieron a cruzarse con el matrimonio de los padres de Dylan y Cole. El descubrimiento fue tan inesperado que Dylan terminó haciendo una declaración que rápidamente se volvió viral: “En resumen, Cole y yo somos hijos de incesto”.

La coincidencia que llamó su atención: siete pares de gemelos en cuatro generaciones

Otro gran descubrimiento fue saber que en su familia ya había habido varios pares de gemelos. El actor explicó que siempre había pensado que la presencia de gemelos en su familia provenía exclusivamente del lado materno, pero tras reconstruir los vínculos entre ambas ramas familiares, encontró una coincidencia que llamó especialmente su atención.

“Siempre pensé que los gemelos idénticos, o los gemelos en general, solo provenían del lado materno de la familia. Tuvimos siete pares de gemelos en cuatro generaciones”.

Al relacionar este dato con su inesperado descubrimiento genealógico, Dylan incluso bromeó diciendo: "¡Porque es la misma familia!”.

¿Cómo reaccionó Cole Sprouse al enterarse?

Cuando Dylan descubrió todos los detalles sobre su árbol genealógico, no dudó en llamar a su gemelo, Cole. Durante el pódcast recordó que le mostró una fotografía relacionada con su investigación y le advirtió que tenía algo bastante extraño y sorprendente que contarle. Pero Cole no parecía tener demasiadas ganas de conocer los detalles sobre sus antepasados.

Según Dylan, su hermano respondió que no quería ver aquello y terminó colgándole el teléfono. Sin embargo, también acabó tomándoselo con humor, pues compartió uno de los titulares de la noticia en sus historias de Instagram y reaccionó con su característico sentido del humor:

“Ningún entrenamiento para medios puede prepararte para leer un titular tan sensacionalista a las diez de la mañana”.

