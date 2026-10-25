Hace algunos años se viralizó la idea del efecto Lucky Girl, también conocido como “Síndrome de la chica afortunada”, una filosofía que propone que repetir afirmaciones positivas y creer que todo sale a tu favor puede ayudarte a manifestar tus deseos, desde un ascenso laboral hasta un aumento de sueldo o una propuesta amorosa.

La clave está en transformar los pensamientos negativos, por una actitud más positiva que te permita reconocer más y mejores oportunidades dentro y fuera de tu entorno.

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¿Qué es el efecto Lucky Girl?

El efecto Lucky Girl, que se traduce como «efecto chica con suerte», es una tendencia de desarrollo personal que consiste en asumir que eres una persona afortunada y que las cosas buenas pueden sucederte.

La idea ganó popularidad en TikTok a través de afirmaciones como “todo siempre sale a mi favor”, “las oportunidades llegan a mí” o ”siempre me pasan cosas buenas”, y quienes practican esta filosofía consideran que repetir este tipo de frases puede ayudarles a modificar sus creencias y a enfrentar la vida con mayor optimismo.

¿Qué es el efecto Lucky Girl? Así puedes cambiar tu mentalidad para atraer nuevas oportunidades Getty Images

¿Cómo funciona el efecto Lucky Girl y cómo ponerlo en práctica?

Tener una actitud optimista puede ayudarte a probar cosas nuevas, tomar la iniciativa y reconocer oportunidades que antes pasabas por alto. Aunque la mentalidad influye en tus decisiones y comportamientos, la suerte no depende únicamente de tus pensamientos, pues también intervienen las circunstancias y los factores externos.

Cambia la manera en que te hablas

Las palabras que utilizas para describirte pueden influir en cómo te sientes y en las decisiones que tomas. En lugar de repetir “nunca tengo suerte” o “todo me sale mal”, intenta utilizar expresiones que te permitan contemplar otras posibilidades.

Puedes decirte: “Estoy abierta a nuevas oportunidades”, “puedo aprender de esta experiencia” o “soy capaz de encontrar alternativas”.

No se trata de negar tus problemas ni de fingir que todo está bien, sino de evitar que un mal momento defina lo que crees posible para tu futuro.

Repite afirmaciones positivas

Las afirmaciones son frases que puedes utilizar para recordar tus capacidades, objetivos y fortalezas. Para que resulten útiles, procura que sean creíbles y estén relacionadas con acciones concretas.

Algunas opciones son:



“Confío en mi capacidad para resolver problemas”.

“Merezco explorar oportunidades que me hagan crecer”.

“Puedo aprender incluso cuando las cosas no salen como esperaba”.

“Estoy dispuesta a reconocer las posibilidades que aparecen en mi camino”.

Actúa como la persona que quieres llegar a ser

Tener una mentalidad positiva es más útil cuando se acompaña de acciones. Si deseas cambiar de trabajo, puedes actualizar tu currículum y contactar a personas de tu sector. Si quieres ampliar tu círculo social, prueba actividades nuevas o acepta invitaciones que te resulten interesantes.