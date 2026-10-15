Quién es Jack Martin, el novio de Lili Reinhart que están comparando con Cole Sprouse por su sorprendente parecido

El romance de Lili Reinhart con Jack Martin no es nuevo, la pareja comenzó a salir en la primavera de 2023; sin embargo, es hasta ahora que ha comenzado a llamar la atención por su supuesto parecido con Cole Sprouse, exnovio de la actriz, que conoció m mientras rodaban Riverdale.

El propio actor ha bromeado sobre su parecido con Sprouse después de leer los comentarios de sus seguidores en redes sociales; sin embargo, más allá de su relación con Lili, Jack ha comenzado a forjar su propio camino en Hollywood, donde ha combinado su carrera como actor con su popularidad en TikTok.

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¿Quién es Jack Martin, el novio de Lili Reinhart que se parece a Cole Sprouse?

Nacido el 3 de agosto de 1998 en Maryland, Jack Martin creció en McLean, Virginia, y estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown, donde se graduó en 2019; sin embargo, también recibió formación actoral en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California (USC) y en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

TikTok se convirtió en una plataforma clave para dar a conocer su talento, pues gracias a sus divertidos videos de comedia, Jack ganó popularidad en redes sociales y comenzó a abrirse camino en la industria del entretenimiento en Hollywood.

Uno de sus papeles más conocidos llegó con La Brea, la serie de ciencia ficción de NBC en la que interpretó a Josh Harris, y en 2026 también participó en Not Suitable for Work, una comedia de Hulu creada por Mindy Kaling.

¿Por qué comparan a Jaco Martin con Cole Sprouse?

Las comparaciones entre Jack Martin y Cole Sprouse surgieron en abril de 2023, cuando Martin fue fotografiado besando a Lili Reinhart en el aeropuerto.

Su cabello oscuro y rizado, sus facciones y sus gestos llamaron la atención de los fans, especialmente porque semanas antes había publicado una parodia de una entrevista de Sprouse, en la que bromeó con ser el “tercer hermano Sprouse”.

La historia de amor de Lili Reinhart y Cole Sprouse

Meses después de que surgieran los primeros rumores sobre su relación, Jack confirmó su romance con Lili en Instagram, el 10 de julio de 2023, el actor compartió un carrusel de fotografías en las que aparecían juntos durante un viaje.

“Cantidades increíbles, incluso escandalosas, de sonrisas y momentos de tranquilidad”, escribió Martin en la publicación, que incluía varias imágenes de la pareja disfrutando de su tiempo juntos.

Unos meses después de hacer pública su relación en Instagram, Jack y Lili hicieron su primera aparición juntos en el Festival de Cine de Venecia, en septiembre de 2023, durante el evento, fueron fotografiados asistiendo a una celebración organizada por Giorgio Armani y disfrutando de una doble cita con Sydney Sweeney y su entonces prometido, Jonathan Davino.

Desde entonces, la pareja ha compartido algunos momentos de su relación en redes sociales, desde viajes a Disney hasta tiernas selfies que muestran la complicidad entre ambos.