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Moda y Belleza

Las uñas mal pintadas ahora están de moda: así es la manicura imperfecta de otoño 2026

Las uñas mal pintadas son tendencia este otoño 2026. Descubre qué es la manicura imperfecta que vimos en Miu Miu y cómo recrearla en casa.

Octubre 14, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Las uñas mal pintadas ahora están de moda: así es la manicura imperfecta de otoño 2026

Instagram @nailsbymei

Otoño 2026 está reinventando el mundo de las manicuras e imponiendo tendencias que difícilmente abandonarán el mundo de belleza. Desde las bambi nails y las uñas vainilla, hasta las baby boomer y los tonos pastel, los diseños de uñas de esta temporada están imponiendo tendencia alrededor del mundo. Sin embargo, no todo es perfección cuando se trata de elegir un diseño; la manicura imperfecta ahora está de moda.

¿Recuerdas todas esas veces que te pintaste las uñas en casa y terminaste con esmalte en las cutículas, los bordes manchados y un resultado que parecía cualquier cosa menos una manicura profesional? Pues resulta que ese pequeño desastre ahora tiene su momento especial entre las it girls, quienes poco a poco se están despidiendo de las clean girl nails, aquellas uñas perfectamente limpias y limadas que dan la apariencia de ser perfectas.

Ahora, las pasarelas decidieron darle un giro inesperado a la manicura tradicional. Este otoño 2026, llevar las uñas mal pintadas también puede ser una declaración de estilo.

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Las uñas mal pintadas ahora están de moda: así es la manicura imperfecta de otoño 2026

¿Qué es la manicura imperfecta, la tendencia de uñas de otoño 2026?

Démosle la bienvenida a las manchas, los bordes irregulares y a los esmaltes fuera de su lugar. La manicura imperfecta viene para demostrar que no todo tiene que ser perfecto para verse bien. Se trata de una inusual propuesta de nail art cuyo principal objetivo es aplicar el esmalte de forma intencionalmente irregular, es decir, permitiendo que el color sobrepase los bordes de las uñas y que llegue incluso a la piel que las rodea. En este diseño de uñas, las líneas definidas y los acabados impecables ya no son los protagonistas.

La tendencia llamó la atención durante el desfile de Miu Miu Primavera-Verano 2027, presentado en la Semana de la Moda de París en octubre de 2026. Las modelos desfilaron con las uñas pintadas de rojo, pero con un detalle imposible de ignorar: el esmalte parecía aplicado con prisa y sin preocuparse demasiado por los contornos.

¿Quién es la mente maestra detrás de este trend? Detrás de esta propuesta estuvo la artista de uñas Mei Kawajiri, conocida como Nails by Mei, quien apostó por una manicura mucho más espontánea y alejada de los acabados tradicionales.

¿Cómo hacer la manicura imperfecta?

Elige tu esmalte favorito

Puede ser un tono rojo, vino, cereza, terracota, verde olivo, café oscuro o incluso negro, aprovechando que estamos en otoño.

Dile adiós a los bordes perfectos

Aplica el esmalte sin especial cuidado y sin enfocarte en conseguir un contorno completamente uniforme. Puedes dejar que el color sobrepase ligeramente los límites de la uña o crear pequeñas irregularidades con el pincel. El objetivo de esta manicura es que el resultado se vea intencional, como si te hubieras pintado las uñas literalmente cinco minutos antes de salir de tu casa.

No corrijas cada pequeña imperfección

El toque final: deja las uñas exactamente como quedaron: no corrijas los pequeños errores ni limpies los bordes, permite que algunas manchas formen parte del diseño.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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