Hay algo por demás familiar en algunas de las tendencias que están tomando fuerza esta temporada. Quizás porque muchas de ellas ya las habíamos visto antes, aunque no necesariamente en nuestro propio clóset. Estaban en los vestidos de nuestras abuelas, en sus manteles, en las cortinas de la sala o incluso en ese sillón que lleva décadas en su casa.

Después de varias temporadas dominadas por el minimalismo, los básicos y una estética mucho más depurada, otoño/invierno vuelve a mirar hacia las texturas, los estampados y los detalles que hacen que una prenda se sienta especial. Lo interesante es que esta vez no se trata de recrear un look de otra época, sino de recuperar algunos de sus códigos y llevarlos de manera mucho más actual.

Piensa en flores que podrían pertenecer a un vestido encontrado en un baúl, terciopelo que deja de estar reservado para ocasiones especiales, encajes delicados y jacquards que recuerdan a la tapicería de una casa antigua. El punto en común está en ese aire apenas nostálgico que, combinado con siluetas actuales, se siente nuevo por completo.

Así que antes de buscar tu próxima compra, tal vez valga la pena hacer una parada en el clóset de tu abuela. Estas son cuatro tendencias que demuestran que algunas de las mejores referencias de la temporada podrían haber estado mucho más cerca de lo que pensabas.

Las tendencias que dominarán invierno 2026

DEJA: Flores minimalistas

PRUEBA: Flores vintage

Las flores no desaparecen cuando termina el verano, pero esta temporada cambian por completo de personalidad. En lugar de estampados limpios o motivos gráficos llegan versiones que parecen recuperadas de vestidos antiguos, papeles tapiz y textiles encontrados en casa: rosas, pequeños ramos y composiciones un poco deslavadas sobre fondos oscuros o tonos cálidos.

La clave para que no se sientan como un disfraz de época está en la silueta: un vestido floral puede convivir con botas altas, una falda con un suéter oversized y una blusa estampada con denim. No modernices las flores, sino la forma en la que las estilizas.

DEJA: Texturas discretas

PRUEBA: Terciopelo

Si hubo un material que durante mucho tiempo asociamos con vestidos de fiesta, cortinas pesadas y muebles antiguos, es el terciopelo. Justo por eso resulta tan interesante verlo regresar fuera de esos códigos. Esta temporada aparece en pantalones, blazers, faldas, vestidos y accesorios que aprovechan su textura para darle profundidad incluso al look más sencillo.

Negro, chocolate, vino, verde oscuro y otros tonos profundos son una entrada fácil, pero no necesitas reservarlo para la noche. Un pantalón de terciopelo con una camisa blanca, un blazer sobre jeans o unos zapatos con un look más cotidiano son suficientes para quitarle cualquier sensación demasiado formal al asunto.

DEJA: Encaje sexy

PRUEBA: Encaje romántico

El encaje sigue mostrando piel, pero no necesariamente desde un lugar sexy. Esta temporada recupera su lado más delicado: cuellos, transparencias, capas y pequeños detalles que podrían recordar a un camisón antiguo, una blusa heredada o incluso al mantel que tu abuela solo sacaba cuando había invitados.

Blanco, crema y negro funcionan como punto de partida, mientras que combinarlo con prendas de estructura más fuerte, como un blazer, una chamarra de piel o un abrigo masculino, evita que el resultado se vuelva demasiado “cute”. El contraste es justo lo que lo trae al presente.

DEJA: Estampados gráficos

PRUEBA: Tapicería y jacquard

Seguro que lo has visto por todas partes, y es donde la inspiración sale en definitiva del clóset y se mete a la sala. Flores ornamentales, dibujos barrocos y tejidos con relieve hacen que pantalones, chamarras y conjuntos completos parezcan confeccionados con la tela de un tapete antiguo. Y sí, esa es precisamente la intención.

El jacquard aporta textura incluso cuando el estampado es discreto, mientras que los motivos más elaborados pueden convertirse en el centro completo del look. Para evitar que se sienta demasiado literal, funciona mejor cuando aparece en siluetas actuales, como una chaqueta de inspiración militar u oriental.