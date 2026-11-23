Durante mucho años se ha tenido la creencia de que la felicidad femenina depende de encontrar pareja, casarse y formar una familia; sin embargo, hoy en día son cada vez más las mujeres que llegan a los 40 años solteras y sin ningún tipo de relación sentimental.

De acuerdo con la psicología, estar soltera no significa estar sola, sentirse incompletas o vivir con la esperanza de que llegue alguien a mejorar sus vida, y han descubierto que estas mujeres, han desarrollado otro nivel de inteligencia emocional que les permite tener una vida maravillosa.

Te podría interesar: 8 frases que las mujeres solteras están cansadas de escuchar y que deberías dejar de decirles

¿Qué dice la psicología de las mujeres que llegan solteras a los 40?

Es importante aclarar que estas mujeres no están cerradas al amor de pareja o a iniciar una relación sentimental, simplemente no limitan su vida al terreno amoroso y han descubierto cómo aprovechar su soltería para crecer a nivel personal y profesional.

Tienen mayor claridad sobre lo que quieren construir en una relación

Después de los 40, algunas mujeres tienen mayor claridad sobre lo que buscan en una relación y los límites que no están dispuestas a negociar, pues sus experiencias les permiten reconocer qué necesitan para sentirse bien, por lo que prefieren la soltería antes que involucrarse en un vínculo que comprometa su tranquilidad. Esto no significa que hayan dejado de creer en el amor, sino que han aprendido a priorizar su bienestar.

Valoran su independencia y autonomía

Para algunas mujeres, la soltería representa la oportunidad de tomar decisiones con mayor libertad, desde administrar sus finanzas hasta elegir dónde vivir, viajar o desarrollar su carrera. Esta autonomía puede favorecer su bienestar al permitirles construir una vida de acuerdo con sus propios deseos y prioridades, sin sentir que deben ajustarse constantemente a las expectativas de una pareja.

¿Qué dice la psicología de las mujeres que llegan solteras a los 40? Getty Images

No necesitan una relación para sentirse completas

La felicidad no depende exclusivamente de tener una pareja, las amistades, la familia, el trabajo y los proyectos personales también pueden aportar satisfacción y bienestar emocional. Para algunas mujeres, elegir la soltería significa disfrutar de su propia compañía y entender que una relación puede enriquecer su vida, pero no es indispensable para sentirse completas ni definir su valor personal.

Construyen redes de apoyo más allá de una pareja

Las amistades, la familia y otros vínculos significativos también pueden brindar afecto, compañía y apoyo emocional. De hecho, un estudio publicado en 2024 en Social Psychological and Personality Science, con 5 mil 941 personas solteras, encontró que las mujeres reportaban mayor satisfacción con su soltería y menor deseo de tener pareja que los hombres. Esto demuestra la importancia de las redes de apoyo y de construir una vida emocionalmente plena más allá del amor romántico.

No han renunciado al amor, simplemente no es su prioridad

Elegir la soltería después de los 40 no significa renunciar al amor ni cerrar la puerta a una relación, algunas mujeres simplemente dejan de verlo como una necesidad y prefieren esperar un vínculo que aporte bienestar a sus vidas, en lugar de aceptar una pareja por miedo a estar solas.