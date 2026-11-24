Con la llegada del invierno, las bajas temperaturas, el aire frío y los ambientes secos provocados por la calefacción hacen que la piel pierda humedad con mayor facilidad, y una de las zonas más vulnerables son los labios, cuya delicada piel puede resecarse, descamarse e incluso presentar pequeñas grietas.

Para evitar que se partan o agrieten, es importante incorporar algunos cuidados que ayuden a mantenerlos hidratados, suaves y protegidos durante los meses más fríos, y la clave está en reforzar su barrera natural y prevenir la pérdida de humedad para evitar la sensibilidad y las molestias que provoca el clima invernal.

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¿Cómo cuidar los labios en invierno y evitar que se agrieten y sequen?

Mantener la piel de tus labios suave e hidratada, no requiere de una rutina complicada, sólo tienes que proteger su barrera natural con estos sencillos pasos.

Aplica bálsamo labial varias veces al día

La hidratación constante es fundamental para prevenir la resequedad, y si quieres un cuidado extra, te recomendamos los bálsamos con ingredientes como vaselina, manteca de karité, ceramidas o aceite mineral, que ayudan a proteger la superficie de los labios y reducir la pérdida de humedad.

Evita humedecer tus labios con saliva

Aunque hacerlo puede parecer una solución inmediata, lamerse los labios empeora la resequedad, pues cuando la saliva se evapora, también elimina parte de la humedad de la superficie y puede favorecer la irritación.

Evita arrancar los pellejitos

Cuando los labios comienzan a descamarse, puede resultar tentador retirar las pequeñas pieles con los dedos o los dientes; sin embargo, hacerlo puede provocar heridas, sangrado e irritación.

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Protege tus labios del frío y el viento

Las bajas temperaturas y las ráfagas de aire pueden debilitar la barrera natural de los labios. Cuando salgas, utiliza una bufanda para cubrir parcialmente la zona y aplica un bálsamo protector antes de exponerte al exterior.

Aplica protector solar

Aunque los días estén nublados, los rayos ultravioleta siguen presentes durante el invierno, por eso, es importante utilizar un bálsamo labial con FPS 30 o superior y reaplicarlo cada dos horas cuando estés al aire libre, especialmente después de comer o beber.

Bebe líquidos

Beber suficiente agua contribuye al funcionamiento normal de la piel, aunque no sustituye el uso de productos hidratantes. También puedes utilizar un humidificador en casa, especialmente si la calefacción hace que el ambiente sea demasiado seco.

La clave para lucir unos labios suaves durante todo el invierno es la constancia, pues solo así podrás protegerlos del frío.