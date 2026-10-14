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manicura imperfecta otoño 2026
Moda y Belleza
Las uñas mal pintadas ahora están de moda: así es la manicura imperfecta de otoño 2026
Las uñas mal pintadas son tendencia este otoño 2026. Descubre qué es la manicura imperfecta que vimos en Miu Miu y cómo recrearla en casa.
Octubre 14, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja