¿Por qué el martes 13 de octubre es tan especial? Conoce su poderoso significado y el ritual que activa su energía

El martes 13 es una fecha rodeada de supersticiones, simbolismos y creencias populares que, para muchas personas, representa una oportunidad para cerrar ciclos, dejar atrás lo que ya no aporta y abrirse a nuevas posibilidades.

Este martes 13 de octubre de 2026 no es la excepción: en el mundo de la espiritualidad, la combinación del día de la semana y el número 13 invita a reflexionar sobre los cambios, la transformación personal y la intención con la que queremos avanzar.

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¿Qué significa el martes 13 y por qué es especial en octubre?

Aunque en algunas culturas el martes 13 se considera un día de mala suerte, otras interpretaciones espirituales proponen mirar esta fecha desde otra perspectiva, es decir, como una oportunidad para hacer una pausa, ordenar pensamientos y establecer nuevas metas, y reconectar con lo que realmente quiere tu corazón.

En la Kabbalah, los números no se asocian con la buena o la mala suerte, sino con energías y enseñanzas simbólicas, y el 13 nos invita a mirar el miedo desde otra perspectiva, reconocer las oportunidades de transformación y soltar aquello que ya no nutre nuestra alma.

Por su parte, Marte, asociado simbólicamente con el martes, representa la acción y la determinación, por lo que juntos, estos símbolos nos recuerdan que mirar hacia nuestro interior puede ayudarnos a transformar la resistencia en fortaleza.

Contrario a la creencia de que el martes 13 es de mala suerte, esta fecha representa la muerte del ego y el renacimiento, donde lo que ya no nutre y aporta, muere de manera simbólica para dar paso a una verdad que realmente te representa.

Ritual para activar la energía del martes 13 a tu favor Getty Images

Lo que no debes hacer en martes 13

Como se trata de un portal energético, es importante que cuides de tu energía, y evites hacer algunas de estas actividades.

Sacudir o limpiar a profundidad, mejor descansa.

No discutas, evita tener conversaciones que puedan terminar en pleito.

No prestes nada, ni te pongas nada que no sea tuyo.



Ritual para activar la energía del martes 13 a tu favor

Uno de los rituales más sencillos para proteger tu energía en este día de portal, es poner sal en la entrada de tu hogar, con la intención de proteger y limpiar. Retira la sal hasta el día 16 y tirarla fuera de tu casa.

Si buscas algo mucho más profundo e intencionado, puedes hacer el siguiente ritual de cierre de ciclos, para dejar espacio para lo nuevo.

Escribe en una hoja de papel 10 cosas que deseas soltar o dejar atrás, dóblala y colócala debajo de tu almohada durante la noche. Al día siguiente, el 14 de octubre, deséchala como un gesto simbólico de cierre y renovación, una forma de expresar al Universo que estás lista para dejar ir el pasado y abrirte a nuevas oportunidades.