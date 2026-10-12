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Moda y Belleza

5 diseños de uñas en tonos capuchino que gritan lujo silencioso este otoño

Si buscas una manicura que se vea fina, moderna y elegante durante toda la temporada, las uñas capuchino son ideales para lucir elegante en otoño.

Octubre 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo se llevan las uñas capuchino en otoño para un manicure sofisticado y elegante

Cómo se llevan las uñas capuchino en otoño para un manicure sofisticado y elegante

Instagram/@maisonlunebeauty

Inspiradas en los matices del café con leche, las uñas capuchino combinan tonos marrones suaves, beige cremosos y matices caramelo que evocan la estética del lujo silencioso, una tendencia que apuesta por la calidad, la sencillez y los detalles discretos.

Además, son fáciles de combinar con prendas otoñales como abrigos camel, suéteres de punto, blazers y accesorios en tonos tierra, para crear looks minimalistas y contemporáneos que recuerdan a la estética de lujo silencioso que tanto nos gusta a las girls.

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Cómo se llevan las uñas capuchino en otoño para un manicure sofisticado y elegante

Las uñas capuchino demuestran que no hacen falta los diseños elaborados para conseguir un manicure elegante, su matices cálidos y sus acabados delicados, las convierten en una de las opciones otoñales más deseadas de la temporada.

Capuchino brillante

Las uñas capuchino con acabado brillante son ideales para lograr una manicura elegante y minimalista. Su tono marrón claro con matices cremosos y una capa de brillo aporta un aspecto pulido y sofisticado, especialmente en uñas cortas, ovaladas o almendradas.

French capuchino

La manicura francesa se renueva con puntas en tonos café sobre una base nude o rosa lechoso. Puedes elegir un capuchino claro para un acabado discreto o un marrón chocolate para mayor contraste, manteniendo las líneas finas para conservar una apariencia elegante y minimalista.

Capuchino glaseado

Las uñas capuchino con efecto glazed combinan una base marrón beige con un brillo perlado o cromado que aporta luminosidad y un toque moderno, su acabado sutil permite lograr una manicura sofisticada sin necesidad de añadir adornos ni pedrería.

Capuchino ombré o degradado

Las uñas capuchino con efecto degradado combinan tonos que van del beige lechoso al marrón café para crear una transición suave y elegante, también puedes optar por puntas más oscuras o mezclar distintos neutros, adaptando la intensidad del color a tu estilo y al largo de tus uñas.

Capuchino minimalista

Las uñas capuchino con detalles dorados combinan tonos café con pequeños acentos metálicos para lograr una manicura elegante y otoñal, las líneas finas o los trazos cerca de la cutícula aportan sofisticación sin recargar el diseño, especialmente al combinar el dorado con tonos beige o marrón.

Los tonos capuchino demuestran que no hacen falta diseños elaborados para conseguir una manicura elegante.

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