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¿Por qué deberías trenzar tu cabello? El poderoso ritual que sella tu energía y te protege de las malas vibras

Las trenzas son mucho más que un peinado, forman parte de un poderoso ritual de protección que cuida de tu energía.

Octubre 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué deberías trenzar tu cabello? El poderoso ritual que sella tu energía y te protege de las malas vibras

¿Por qué deberías trenzar tu cabello? El poderoso ritual que sella tu energía y te protege de las malas vibras

Getty Images

Desde hace años ancestrales, el cabello ha sido considerado algo íntimamente ligado a la identidad, la fuerza y la energía de una persona, por eso en diversas culturas se utiliza para hacer rituales poderosos, y uno de ellos es trenzar el cabello.

Es por esta razón que más allá de ser un peinado práctico y femenino, trenzar el cabello se ha convertido en un sencillo ritual para quienes buscan cerrar ciclos, sentirse protegidas y mantener a raya las malas vibras.

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¿Por qué deberías trenzar tu cabello?

De acuerdo con fuentes espirituales, recoger y entrelazar el cabello simboliza reunir la propia energía y protegerla de aquello que puede alterarla, pues las trenzas representan la unión de varios elementos en uno solo.

Desde una perspectiva simbólica, cada cruce puede interpretarse como una forma de ordenar pensamientos, emociones y energía, mientras que el cabello recogido representa dejar de estar tan expuesta al entorno.

Por ello, trenzarse el cabello puede funcionar como un ritual de protección, especialmente antes de salir de casa, y sobre todo cuando tienes que asistir a lugares concurridos o atravesar momentos emocionalmente intensos.

¿Por qué deberías trenzar tu cabello? El poderoso ritual que sella tu energía y te protege de las malas vibras

¿Por qué deberías trenzar tu cabello? El poderoso ritual que sella tu energía y te protege de las malas vibras

Getty Images

Cómo hacer el ritual mientras trenzas tu cabello

Antes de comenzar a trenzar tu cabello, toma unos minutos para respirar profundamente y establecer una intención, y mientras haces la trenza, puedes repetir mentalmente una frase como: “Mi energía me pertenece, estoy protegida y dejo fuera todo aquello que no necesito cargar”.

De esta manera, la trenza puede adquirir un significado personal y muy espiritual: un recordatorio visual de tus límites, tu tranquilidad y la energía que quieres conservar.

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