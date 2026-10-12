Hay mucha confusión y mitos en torno al contagio del virus del papiloma humano (VPH), una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más comunes en el mundo. Y aunque sabemos que se transmite principalmente a través del contacto sexual, todavía existen muchas dudas sobre las formas en las que podemos contraerlo. Una de las preguntas que más curiosidad despierta es: ¿puede el VPH contagiarse a través de un beso?

Aunque solemos relacionar esta infección con las relaciones sexuales, el VPH también puede afectar la boca y la garganta. Por eso, surge una duda que probablemente nunca te habías planteado después de besar a alguien: ¿es posible contraer el virus del papiloma humano simplemente por un beso? Te sacamos de la duda...

¿El VPH se puede transmitir a través de un beso?

La respuesta es un poco más compleja que un simple sí o no. A lo largo de los años, distintas investigaciones han estudiado la posible transmisión del VPH mediante los besos profundos, especialmente aquellos que implican contacto entre las lenguas e intercambio de saliva. Y aunque sabemos que el sexo oral es una vía reconocida de transmisión, todavía no existe la misma claridad sobre el papel que pueden tener los besos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), algunas investigaciones sugieren que el VPH oral podría transmitirse mediante los besos franceses, mientras que otros estudios no han encontrado una relación clara. Esto significa que no se puede descartar por completo la posibilidad de transmisión durante un beso con lengua, pero tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que besar sea una vía habitual de contagio.

Además, una revisión científica publicada en Journal of Oral Pathology & Medicine señaló que la transmisión del VPH a través de la saliva no se ha demostrado de manera concluyente y que los besos profundos, aunque no pueden descartarse como una posible vía de transmisión, probablemente tienen una importancia limitada en el contagio oral del virus.

Así que, antes de preocuparte por aquel beso apasionado con tu crush, es importante entender que el riesgo de transmisión mediante los besos todavía no está bien establecido y que el sexo oral es una vía conocida de contagio del VPH oral.

¿El VPH se transmite por la saliva?

Sabemos que el VPH puede transmitirse durante las relaciones sexuales, incluso sin penetración, mediante el contacto íntimo de piel con piel. Sin embargo, cuando hablamos de saliva, la respuesta no es tan sencilla. Aunque se ha detectado material genético del virus en muestras de saliva, esto no significa necesariamente que la saliva, por sí sola, pueda transmitir una infección.

Por eso, la ciencia todavía no ha confirmado de manera concluyente que el intercambio de saliva durante un beso sea suficiente para contagiar el virus del papiloma humano.

Entonces, ¿te puedes contagiar de VPH por un beso?

Aunque algunas investigaciones han encontrado una posible relación entre el VPH oral y los besos franceses, la ciencia todavía no ha confirmado que esta sea una vía frecuente de contagio. Lo que sí está demostrado es que el VPH puede transmitirse durante las relaciones sexuales, incluido el sexo oral, incluso cuando la persona que tiene el virus no presenta síntomas.

Así que no hay motivos para asumir que un beso significa automáticamente un contagio. Lo más importante es conocer las vías de transmisión, mantener una buena comunicación con tu pareja y tomar decisiones informadas sobre tu salud sexual.