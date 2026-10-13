Típico: quieres hacerle un cambio sutil a tu foto, una edición mínima que pase desapercibida, y decides pedirle ayuda a ChatGPT. La instrucción es sencilla: eliminar algo que estorba en el fondo, cambiar el color de tu outfit o mejorar un poquito la iluminación. Pero parece que la inteligencia artificial entendió algo completamente diferente y, además de editar la imagen, decidió cambiarte la cara.

Y no hablamos de un retoque casi imperceptible, sino de una transformación que modifica tus facciones hasta hacerte parecer otra persona.

Seguramente te ha pasado: le pides a ChatGPT que edite una fotografía y, cuando ves el resultado, descubres que tienes una nariz distinta, otros ojos o una sonrisa que ni siquiera reconoces. Y aunque algunas imágenes creadas con inteligencia artificial parecen sacadas de una sesión de fotos profesional, hay un pequeño detalle que puede arruinarlo todo: que la persona de la foto ya no se parezca a ti.

Pero ¿por qué ChatGPT modifica tus facciones cuando solo quieres editar una imagen? Y, sobre todo, ¿qué puedes hacer para conseguir un resultado más fiel a tu rostro original?

¿ChatGPT cambia tu rostro en las fotos? Haz esto

¿Por qué ChatGPT cambia tu rostro cuando editas una foto? Lo primero que debes saber es que la inteligencia artificial puede recrear partes de la fotografía para cumplir con tus instrucciones, pero lo malo es que durante el proceso de edición otros detalles de la imagen pueden ser alterados sin que lo hayas pedido. Por ejemplo, si le pides que convierta una selfie en una fotografía editorial, es posible que también modifique la forma de tus ojos, la textura de tu piel, la nariz o la expresión de tu cara.

Esto sucede sobre todo cuando solicitas cambios muy elaborados o grandes, como cambiar por completo el fondo de tu foto o modificar tu pose. La buena noticia es que puedes darle instrucciones mucho más específicas para intentar conservar tus facciones.

¿Qué pedirle a ChatGPT para que no cambie tu rostro en las fotos?

¿Quieres editar tus fotos con inteligencia artificial sin terminar pareciéndote a otra persona? Hay algunos comandos que se han popularizado en redes sociales y que puedes incluir en tus instrucciones para indicarle a ChatGPT exactamente qué quieres modificar.

Por ejemplo, si tu prioridad es conservar tus facciones, puedes probar con /identitylock, una indicación que busca que la IA respete la forma de tus ojos, nariz, labios y demás rasgos faciales. ¿Quieres cambiar únicamente tu pose? Entonces prueba con /poseonly. Si lo que buscas es mejorar la iluminación y conseguir esas vibes de sesión fotográfica profesional, puedes escribir /studioquality. ¿El fondo de tu foto no te convence? Utiliza /backgroundonly para indicar que deseas modificar únicamente el escenario. Y si quieres que tu imagen tenga mayor resolución y se vea más nítida, prueba con /upscale.

Eso sí, hay algo que debes saber: estos términos no son comandos oficiales de ChatGPT ni activan funciones especiales.

Por otro lado, el secreto también está en explicarle a la inteligencia artificial no solo lo que quieres modificar, sino también todo aquello que debe permanecer exactamente igual. En lugar de escribir únicamente «Haz que esta foto parezca una sesión profesional», prueba con una instrucción que establezca límites claros. Por ejemplo:

«Edita esta fotografía conservando mi identidad y mis rasgos faciales originales. No modifiques la forma de mis ojos, nariz, labios, mandíbula, cejas ni la estructura de mi rostro. Mantén mis proporciones faciales, mi expresión y mis características naturales. Cambia únicamente [escribe aquí lo que deseas modificar]. Quiero que el resultado se vea realista y que mi cara siga siendo reconocible y fiel a la fotografía original».

Otros trucos para evitar que la IA modifique tus facciones

1. Pide que cambie solamente una cosa.

2. Evita instrucciones demasiado generales.

3. Utiliza una fotografía clara.

4. Señala qué detalles deben permanecer intactos.

5. Corrige el resultado si no te reconoces.