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por qué chatgpt me cambia la cara

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Entretenimiento
¿ChatGPT cambia tu rostro en las fotos? Haz esto
¿ChatGPT te cambia la cara cuando editas fotos? Descubre qué instrucciones darle para conservar tus facciones y lograr imágenes más parecidas a ti.
Octubre 13, 2026
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Gabriela Velasco Ceja