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cómo evitar que ChatGPT cambie mi cara
Entretenimiento
¿ChatGPT cambia tu rostro en las fotos? Haz esto
¿ChatGPT te cambia la cara cuando editas fotos? Descubre qué instrucciones darle para conservar tus facciones y lograr imágenes más parecidas a ti.
Octubre 13, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja