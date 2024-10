Masturbarse es una práctica saludable, pero ¿qué tanto afecta hacerlo diaria?

Los orgasmos son parte fundamental del autoconocimiento sexual, pues tienen múltiples beneficios a nivel físico y emocional. ¿Qué cantidad de orgasmos debemos experimentar a la semana para realmente sacarle provecho a los orgasmos? Según expertos del medio Su Médico, lo ideal es alcanzar un orgasmo diario (siete por semana): “Se ha demostrado que aunque uno al día es ideal, tener al menos dos o tres orgasmos a la semana puede aportar beneficios espectaculares a la salud”.

Entonces, ¿qué tan recomendable es masturbarse diariamente? Esto revelaron diversos sexólogos al respecto...

¿Es malo masturbarse todos los días? Los expertos responden

La sexóloga Erea Devesa, afirma que “masturbarse es una práctica saludable y, además, recomendable. La frecuencia la marcamos cada persona según nuestras preferencias y puede variar de una época a otra. Mientras no interfiera en nuestras actividades de la vida diaria (no dejemos de alimentarnos, cuidar nuestras relaciones, asearnos, cumplir con nuestras responsabilidades, etc.) al igual que con cualquier otra actividad, no tiene nada de malo”.

La experta también dijo que es recomendable “variar la forma en que lo hacemos y los tiempos que le dedicamos, especialmente, si lo hacemos a menudo, para evitar que nuestro cuerpo se habitúe a una forma de estimulación concreta y luego se necesite una replicación exacta para alcanzar el orgasmo”.

Por otro lado, la psicologa y sexóloga, Lara Castro-Grañén, reafirmó que autocomplacerse diariamente no es algo negativo, pero hay factores que debes tomar en cuenta:

“Autoestimularse todos los días no es negativo en sí, la cuestión está en revisar el ‘para qué te autoestimulas todos los días’. Hay muchas personas que lo utilizan como una forma de rebajar el estrés, la ansiedad, para relajarse y poder dormir, de una forma compulsiva viendo porno y sin conectar con su cuerpo… Para todos estos motivos, sería importante trabajar primero en la causa de fondo que está provocando un malestar interno, ya que la sexualidad no tiene que ser un parche para tapar un conflicto interior. En cambio, si esa autoestimulación diaria es vivida como un momento de placer, de conexión contigo, desde el bienestar, etc., puede ser un buen hábito de autocuidado y autoconocimiento. ¡No olvides que una sexualidad satisfactoria, es salud!”, concluyó.