¿Qué tan normal es sentir atracción por alguien que no es tu pareja?

Las expertas hablan: ¿qué tan habitual, sano y normal es que te guste alguien que no es tu pareja actual?

Cuando están enamoradas, la mayoría de las personas esperan que su pareja no tenga ojos para nadie más, pero lamentamos decirte que en muchas ocasiones esto se trata de algo casi imposible. Sentir atracción por otros individuos aunque estés en una relación sentimental con alguien más es perfectamente normal, pues se trata de un proceso inconsciente y natural de tu cerebro. ¿Qué tan habitual y sano es que suceda esto?

La revista GQ entrevistó a la sexóloga y asesora de parejas, Elena Requena, al respecto y la experta hizo algunas interesantes observaciones sobre el tema.

¿Es normal sentir atracción por alguien que no es tu pareja?

Requena explicó para el medio que el deseo o la atracción entre los seres humanos se presenta de forma inherente, y lo único que puede depender de la persona es la frecuencia. Por su parte, Leticia Galeón, de Amparo Calandín Psicólogos, añadió que esta atracción “indebida” está fuertemente ligada a la química, la cual está completamente fuera de nuestro control.

“Ni nos atraen ni nos gustan las personas que queremos, nos atrae alguien a quien no hemos elegido. Otra cosa es tener una relación y que durante todo el tiempo nos estén atrayendo sexualmente otras personas, pero si partimos de que esto no es algo asiduo, y de que no lo controlamos, no resta el amor que sentimos hacia nuestra pareja”, explica la experta.

La culpa de sentir atracción por alguien más que no es tu pareja es derivada del concepto de monogamia que actualmente rige la mayoría de las relaciones sentimentales. Es por eso que asociamos este deseo como algo nocivo e inmoral.

“Vivir el deseo como algo negativo está muy interiorizado en nuestra sociedad desde hace siglos, donde tanto el deseante como el deseado eran objeto de juicios morales, muchas veces atribuibles a los preceptos religiosos. La monogamia no es la causa de todos los males, pero entender que hay más formas de relacionarse es una necesidad humana acuciante”, añadió para GQ.

El poliamor como estilo de vida

Debido a que muchas personas están en contra de la poligamia —por la naturalidad de sentir atracción por más de una persona—, surgió el poliamor, la tendencia de tener más de una relación romántica al mismo tiempo.

El poliamor ya no es un estilo de vida que se oculte entre las sombras. Desde los años 60 es una manera considerada, cuidadosa y responsable de mantener tus vínculos, pues no todos están a favor de llevar una relación monógama.