Si eres fiel creyente del mundo espiritual y del poder de la atracción, seguramente has escuchado hablar sobre los rituales de manifestación, aquellos que prometen ayudarte a atraer el amor, la abundancia, la buena suerte o incluso cumplir tus deseos más profundos. Desde escribir el nombre de una persona en un papel, encender una vela roja durante la luna llena y darte baños con sales, hasta colocar ciertas intenciones debajo de tu almohada, existen muchísimas prácticas espirituales que han despertado curiosidad entre quienes creen en el poder de la energía y el universo.

Pero hay un ritual bastante peculiar que consiste en algo tan sencillo como escribir tu fecha de nacimiento 18 veces en una hoja de papel. ¿Con qué objetivo? Según algunas interpretaciones espirituales, esta práctica busca conectar con tu energía personal, dejar atrás situaciones que ya no quieres en tu vida y abrirte a nuevas oportunidades, especialmente aquellas relacionadas con la abundancia y el crecimiento personal.

¿Qué pasa si escribes tu fecha de nacimiento 18 veces? El significado de este ritual

Te preguntarás, ¿de qué forma escribir 18 veces mi fecha de nacimiento me abrirá las puertas de la abundancia? De acuerdo a Conny Méndez, una influyente maestra de la metafísica, este método ayuda a anclar la energía de la manifestación en tu vida y a desbloquear tu frecuencia debido a que el día en el que naciste no es solo un dato, sino un código vibracional que carga con tu esencia, tu símbolo de identidad, tu historia personal y propósito.

Por eso, escribirla repetidamente se interpreta como una manera de reconectar contigo misma y concentrar tu atención en aquello que deseas cambiar o atraer a tu vida. La idea es que, mientras escribes tu fecha de nacimiento, pienses en una intención específica, como dejar atrás una relación que ya terminó, comenzar una nueva etapa, recuperar la confianza en ti misma o enfocarte en tus objetivos personales.

¿Cómo hacerlo?

1. Elige un momento de calma. Puede ser al despertar, antes de dormir o después de realizar una meditación. Busca un espacio en el que puedas concentrarte sin distracciones.

2. Escribe tu fecha de nacimiento completa 18 veces en una hoja de papel. Incluye el día, el mes y el año. No necesitas materiales especiales ni realizarlo a una hora determinada.

3. Mientras escribes, reflexiona sobre algo que quieras trabajar en tu vida, como soltar el pasado, sentirte más segura o comenzar un nuevo proyecto.

4. Elige tu mantra favorito para cerrar el ritual. Dilo en voz alta una vez que hayas escrito 18 veces tu fecha de nacimiento.

¿Por qué tienes que escribirla exactamente 18 veces?

¿Por qué no escribir tu fecha de nacimiento diez o veinte veces? En algunas interpretaciones numerológicas, el 18 se relaciona con procesos de transformación, cierres de ciclos y nuevos comienzos. Esto se debe, en parte, a que al sumar sus dígitos, 1 + 8, obtenemos el número 9, que dentro de ciertas corrientes de la numerología se asocia con la culminación de etapas, el aprendizaje y la renovación personal.